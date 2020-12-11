Из-за погодных условий практически закрыли аэропорт "Борисполь"

Из-за погодных условий практически не функционирует международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает служба "Борисполя" по связям с общественностью в соцсетях. Тут из-за сложных метеорологических условий воздушные борты, пребывающие на посадку, отправляют на запасные аэропорты, а некоторые рейсы отменяет вообще. Такая же ситуация сложилась и в Жулянах.





Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украину пытали ввести большую партию драгоценных камней. Известно, что и объектом нарушения ставали бриллианты. Так, служба по связям с общественностью Службы безопасности Украины сообщила о том, что в международном аэропорту Украины "Борисполь" две наши соотечественницы пытались незаметно провезти, минуя таможенный контроль, партию драгоценных камней. Информация о незаконном провозе дорогостоящего товара была получена заранее, поэтому девушек, прибывших на рейсе из страны Ближнего Востока, в аэропорту уже ждали правоохранители. Кроме того, жуткий гололед в Киеве не остался без внимания пользователей социальных сетей. Народное творчество поражает удачными сравнениями и "лайфхаками". Портал "Комментарии" подобрал самые удачные и смешные фотожабы и видео, которыми украинцы активно делятся в Сети.





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