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Главная Новости Общество Криминал Второй раз за неделю в Украину пытались ввезти "незаконные" бриллианты
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Второй раз за неделю в Украину пытались ввезти "незаконные" бриллианты

В случае подтверждения подлинности камней, дальнейшую судьбу правонарушителей будет решать суд

сегодня, 19:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

Второй раз за последние несколько дней в Украину пытаются ввести большую партию драгоценных камней. Известно, что и в прошлом и в этом случае объектом нарушения ставали бриллианты.

Второй раз за неделю в Украину пытались ввезти "незаконные" бриллианты

Так, служба по связям с общественностью Службы безопасности Украины сообщила о том, что сегодня в международном аэропорту Украины "Борисполь" две наши соотечественницы пытались незаметно провезти, минуя таможенный контроль, партию драгоценных камней. Информация о незаконном провозе дорогостоящего товара была получена заранее, поэтому девушек, прибывших на рейсе из страны Ближнего Востока, в аэропорту уже ждали правоохранители.

При осмотре личных вещей, у правонарушительниц были обнаружены несколько пакетиков с бриллиантами общей массой более 50 грамм. На данный момент товар изъят для проведения экспертизы.

Второй раз за неделю в Украину пытались ввезти ”незаконные” бриллианты - фото 2
Второй раз за неделю в Украину пытались ввезти ”незаконные” бриллианты - фото 3
Второй раз за неделю в Украину пытались ввезти ”незаконные” бриллианты - фото 4


Ранее "Комментарии" писали о том, что 40 граммов "контрабандных" бриллиантов разных размеров обнаружили пограничники в международном аэропорту Борисполь 26 ноября.

Также, портал рассказывал о том, что валюту в сумме 1,8 миллиона гривен пыталась ввезти в Украину 18-летняя студентка столичного колледжа. Известно, что правонарушительница прибыла в международный аэропорт "Борисполь" сегодня авиарейсом сообщением "Дубаи-Киев". При прохождении таможенного контроля девушка выбрала "зеленый коридор", т.е. полосу движения, которая предусматривает отсутствие предметов для декларирования. Но стражи правопорядка обратили внимание на поведение нарушительницы — девушка высказывала явное волнение и, ее вещи были досмотрены. В результате повсеместно – в карманах, в отделениях ручной клади, женской сумочке выявили пачки купюр номиналом по 100 долларов США общей суммой почти 80 тыс.



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