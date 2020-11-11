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Главная Новости Общество происшествия В "Борисполе" 18-летняя студентка-контрабандистка попалась на нелегальном провозе почти 2 млн гривен
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В "Борисполе" 18-летняя студентка-контрабандистка попалась на нелегальном провозе почти 2 млн гривен

Для перемещения через таможенную границу без декларирования допускается не более 10 тыс долларов

сегодня, 18:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Валюту в сумме 1,8 миллиона гривен пыталась ввезти в Украину 18-летняя студентка столичного колледжа. Известно, что правонарушительница прибыла в международный аэропорт "Борисполь" сегодня авиарейсом сообщением "Дубаи-Киев". При прохождении таможенного контроля девушка выбрала "зеленый коридор", т.е. полосу движения, которая предусматривает отсутствие предметов для декларирования. Но стражи правопорядка обратили внимание на поведение нарушительницы — девушка высказывала явное волнение и, ее вещи были досмотрены. В результате повсеместно – в карманах, в отделениях ручной клади, женской сумочке выявили пачки купюр номиналом по 100 долларов США общей суммой почти 80 тыс.

В "Борисполе" 18-летняя студентка-контрабандистка попалась на нелегальном провозе почти 2 млн гривен

Известно, что согласно законодательству Украины, для перемещения через таможенную границу без декларирования допускается не более 10 тыс долларов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что деньги, которые ранее были предусмотрены на ремонт и строительство дорог в Украине перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Такое решение сегодня, 11 ноября, принял Кабинет министров Украины во время очередного заседания.




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Источник: https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA
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