В "Борисполе" 18-летняя студентка-контрабандистка попалась на нелегальном провозе почти 2 млн гривен

Валюту в сумме 1,8 миллиона гривен пыталась ввезти в Украину 18-летняя студентка столичного колледжа. Известно, что правонарушительница прибыла в международный аэропорт "Борисполь" сегодня авиарейсом сообщением "Дубаи-Киев". При прохождении таможенного контроля девушка выбрала "зеленый коридор", т.е. полосу движения, которая предусматривает отсутствие предметов для декларирования. Но стражи правопорядка обратили внимание на поведение нарушительницы — девушка высказывала явное волнение и, ее вещи были досмотрены. В результате повсеместно – в карманах, в отделениях ручной клади, женской сумочке выявили пачки купюр номиналом по 100 долларов США общей суммой почти 80 тыс.

Известно, что согласно законодательству Украины, для перемещения через таможенную границу без декларирования допускается не более 10 тыс долларов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что деньги, которые ранее были предусмотрены на ремонт и строительство дорог в Украине перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Такое решение сегодня, 11 ноября, принял Кабинет министров Украины во время очередного заседания.









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