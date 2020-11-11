Кабмин вернул деньги из дорожного фонда на борьбу с коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Деньги, которые ранее были предусмотрены на ремонт и
строительство дорог в Украине перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса
COVID-19. Такое решение сегодня, 11 ноября, принял Кабинет министров Украины во
время очередного заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Так, Кабмин перенаправил 895,57 млн грн, которые должны передать Министерству здравоохранения на обеспечение больниц кислородом.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что облгосадминистрации еще в августе получили распоряжение обеспечить 80% койкомест кислородом. В октябре 2020 года на это правительство направило 572 млн грн. Шмыгаль также заявил, что денег для этого достаточно, и если местные чиновники не будут выполнять распоряжения Кабмина, то будут приняты кадровые решения.
Напомним, начиная с 14 ноября в Украине будет
действовать карантин
выходного дня. Кабмин запретил работать развлекательным центрам, заведениям
общественного питания, спортивным клубам, непродуктовым магазинам,
торгово-развлекательным комплексам. Правительство также запрещает проводить
культурные мероприятия в выходные дни.
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