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Главная Новости Общество медицина Кабмин вернул деньги из дорожного фонда на борьбу с коронавирусом
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Кабмин вернул деньги из дорожного фонда на борьбу с коронавирусом

Не меньше 80% койкомест в украинских больницах должны быть оборудованы кислородом

сегодня, 15:49
Автор:

Татьяна Веремеева

Деньги, которые ранее были предусмотрены на ремонт и строительство дорог в Украине перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Такое решение сегодня, 11 ноября, принял Кабинет министров Украины во время очередного заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кабмин вернул деньги из дорожного фонда на борьбу с коронавирусом

Так, Кабмин перенаправил 895,57 млн грн, которые должны передать Министерству здравоохранения на обеспечение больниц кислородом.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что облгосадминистрации еще в августе получили распоряжение обеспечить 80% койкомест кислородом. В октябре 2020 года на это правительство направило 572 млн грн. Шмыгаль также заявил, что денег для этого достаточно, и если местные чиновники не будут выполнять распоряжения Кабмина, то будут приняты кадровые решения.

Напомним, начиная с 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Кабмин запретил работать развлекательным центрам, заведениям общественного питания, спортивным клубам, непродуктовым магазинам, торгово-развлекательным комплексам. Правительство также запрещает проводить культурные мероприятия в выходные дни. 


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