Официально: в Украине вводят "карантин выходного дня"

Во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня". Об этом сообщает ТСН.

ФОТО: Из открытых источников

Данное решение было принято в связи со стремительным распространение коронавирусной инфекции на территории страны.

С 14 ноября Кабмин запретил работать развлекательным центрам, заведениям общественного питания, спортивным клубам, непродуктовым магазинам, торгово-развлекательным комплексам. Правительство также запрещает проводить культурные мероприятия в выходные дни.

Напомним, что против карантинных выходных выступало Министерство культуры Украины. Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что решение о введении "карантина выходного дня" является сомнительным с точки зрения экономической стабильности в стране.

Сегодня под Кабинетом министров Украины прошла акция протеста против карантинных нововведений. Рестораторы пикетировали Кабмин с требованиями разрешить работать заведениям общественного питания независимо от времени, а также ввести мораторий на проверки.













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