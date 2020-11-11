Официально: в Украине вводят "карантин выходного дня"

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Елизавета Черных
Во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня". Об этом сообщает ТСН.
ФОТО: Из открытых источников
Данное решение было принято в связи со стремительным распространение коронавирусной инфекции на территории страны.
С 14 ноября Кабмин запретил работать развлекательным центрам, заведениям общественного питания, спортивным клубам, непродуктовым магазинам, торгово-развлекательным комплексам. Правительство также запрещает проводить культурные мероприятия в выходные дни.
Напомним, что против карантинных выходных выступало Министерство культуры Украины. Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что решение о введении "карантина выходного дня" является сомнительным с точки зрения экономической стабильности в стране.
Сегодня под Кабинетом министров Украины прошла акция протеста против карантинных нововведений. Рестораторы пикетировали Кабмин с требованиями разрешить работать заведениям общественного питания независимо от времени, а также ввести мораторий на проверки.
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