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Официально: в Украине вводят "карантин выходного дня"

Новые ограничения начнут действовать с 14 ноября

сегодня, 15:11
Автор:

Елизавета Черных

Во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня". Об этом сообщает ТСН. 

Официально: в Украине вводят "карантин выходного дня"

ФОТО: Из открытых источников

Данное решение было принято в связи со стремительным распространение коронавирусной инфекции на территории страны. 

С 14 ноября Кабмин запретил работать развлекательным центрам, заведениям общественного питания, спортивным клубам, непродуктовым магазинам, торгово-развлекательным комплексам. Правительство также запрещает проводить культурные мероприятия в выходные дни. 

Напомним, что против карантинных выходных выступало Министерство культуры Украины. Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что решение о введении "карантина выходного дня" является  сомнительным с точки зрения экономической стабильности в стране.

Сегодня под Кабинетом министров Украины прошла акция протеста против карантинных нововведений. Рестораторы пикетировали Кабмин с требованиями разрешить работать заведениям общественного питания независимо от времени, а также ввести мораторий на проверки. 





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Источник: https://tsn.ua/ru
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