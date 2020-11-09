Минкультуры выступил против введения "карантина выходного дня" – Ткаченко

В Кабмине нашлись те, кто не понимают решения вводить карантин по выходным.

Фото: liga.net

В Министерстве культуры и информационной политики высказались против оглашения карантинных ограничений на выходных. Об этом сообщает министр культуры Александром Ткаченко в своем Телеграмм-канале.

В сообщении указано, что Минкультуры не может поддержать это решение. Ведь впоследствии тысячи рабочих по всей в Украине могут остаться без работы.

"Речь идет о жизни и существования людей", — написал министр.

По мнению Ткаченко, решение сомнительное и с точки зрения экономической стабильности в стране. Выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит культурная сфера, которая обеспечивает 2-4% ВВП от всех отраслей. Также он подчеркнул риски для микро-, малого и среднего бизнеса.

В Минкультуры считают, что контролировать соблюдение карантинных требований в учреждениях культуры просто, а поток зрителей и посетителей можно легко урегулировать. Также подчеркнул об обязательном соблюдении и отслеживании в этих заведениях масочного режима, температурного скрининга, дезинфекции помещений.

"Закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидемтребований Минздрава, — решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины", — сообщает Ткаченко в своем Telegram.

По мнению министра культуры и информационной политики, "карантин выходного дня" может привести к снижению и так низких доходов где-то на 50% и даже больше.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что в Минздраве рассказали, что и как будет работать "карантин выходного дня"





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!