kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15295.91

ETH/USD

443.34

LTC/USD

59.03

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Минкультуры выступил против введения "карантина выходного дня" – Ткаченко
commentss НОВОСТИ Все новости

Минкультуры выступил против введения "карантина выходного дня" – Ткаченко

По мнению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, «карантин выходного дня» может привести к снижению и так низких доходов граждан

9 ноября 2020, 23:03
Автор:

Диденко Светлана

В Кабмине нашлись те, кто не понимают решения вводить карантин по выходным.

Минкультуры выступил против введения "карантина выходного дня" – Ткаченко

Фото: liga.net

В Министерстве культуры и информационной политики высказались против оглашения карантинных ограничений на выходных. Об этом сообщает министр культуры  Александром Ткаченко в своем Телеграмм-канале. 

В сообщении указано, что Минкультуры не может поддержать это решение. Ведь впоследствии тысячи рабочих по всей в Украине могут остаться без работы. 

"Речь идет о жизни и существования людей", — написал министр.

По мнению Ткаченко, решение сомнительное и с точки зрения экономической стабильности в стране.  Выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит культурная сфера, которая обеспечивает 2-4% ВВП от всех отраслей. Также он подчеркнул риски для микро-, малого и среднего бизнеса. 

В Минкультуры считают, что контролировать соблюдение карантинных требований в учреждениях культуры просто, а поток зрителей и посетителей можно легко урегулировать. Также подчеркнул об обязательном соблюдении и отслеживании в этих заведениях масочного режима, температурного скрининга, дезинфекции помещений. 

"Закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидемтребований Минздрава, — решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины", — сообщает Ткаченко в своем Telegram.

По мнению министра культуры и информационной политики, "карантин выходного дня" может привести к снижению и так низких доходов где-то на 50% и даже больше. 

Напомним, "Комментарии" писали о том, что в Минздраве рассказали, что и как будет работать "карантин выходного дня".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://biz.censor.net/news/3229961/minkultury_protiv_vvedeniya_karantina_vyhodnogo_dnya_tkachenko
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ