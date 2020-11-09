Карантинные выходные: в Минздраве рассказали, что и как будет работать

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Таисия Ерохина
В Украине из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом введут карантин выходного дня, поэтому Минздрав рекомендует запретить любые развлекательные события в субботу и воскресенье. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов 9 ноября.
Так, министерство выступило за ужесточение карантинных ограничений, а именно — введение жесткого карантина выходного дня.
Смогут работать по субботам и воскресеньям:
— продуктовые магазины;
— аптеки (в том числе и ветеринарные);
— транспорт;
— автозаправки.
С ограничениями разрешена работа кафе и ресторанов — заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.
А вот полностью запретить в выходные дни министерство рекомендует работу ТРЦ, проведение развлекательных мероприятий и тому подобное.
Отмечается, что только минимизируя контакты возможно разорвать цепь передачи вируса.
Напомним, юристы рассказали, кто и где может оштрафовать за отсутствие маски в Украине. Поскольку Верховная Рада приняла на днях закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил карантина в условиях коронавирусной эпидемии.
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