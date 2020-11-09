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Карантинные выходные: в Минздраве рассказали, что и как будет работать

Степанов пояснил, как смогут функционировать рестораны и кафе в выходные дни

сегодня, 11:23
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом введут карантин выходного дня, поэтому Минздрав рекомендует запретить любые развлекательные события в субботу и воскресенье. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов 9 ноября.

Карантинные выходные: в Минздраве рассказали, что и как будет работать

Так, министерство выступило за ужесточение карантинных ограничений, а именно — введение жесткого карантина выходного дня.

Смогут работать по субботам и воскресеньям:

— продуктовые магазины;

— аптеки (в том числе и ветеринарные);

— транспорт;

— автозаправки.

С ограничениями разрешена работа кафе и ресторанов — заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

А вот полностью запретить в выходные дни министерство рекомендует работу ТРЦ, проведение развлекательных мероприятий и тому подобное.

Отмечается, что только минимизируя контакты возможно разорвать цепь передачи вируса.

Напомним, юристы рассказали, кто и где может оштрафовать за отсутствие маски в Украине. Поскольку Верховная Рада приняла на днях закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил карантина в условиях коронавирусной эпидемии.


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Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/1703918603104571/?d=n
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