Человек ест не только в будни: под Кабмином прошла акция протеста рестораторов

Сегодня под зданием Кабинета министров Украины прошла акция протестов представителей ресторанного бизнеса "Имею право работать". Об этом написала одна из участниц акции.

ФОТО: Лига

Несколько сотен рестораторов у стен Кабмина выступили за разрешение работать заведениям общественного питания без ограничений по времени, за введение моратория на проверки. Участник протеста также просят правительство выплатить им денежные компенсации из-за карантина.

Митингующие пикетировали Кабинет министров с плакатами "Люди хотят есть не только в будни", "Нет — карантину выходного дня", "Мы — есть, и мы хотим есть", "Мы — безопаснее метро". Подобные акции проходят еще в десятках украинских городов.

Участники акции считают "карантин выходного дня" не оправданной мерой, которая убьет ресторанный бизнес.

Напомним, что из-за стремительного увеличения случаев заболеваний коронавирусом, правительство рассмотрит рекомендацию Минздрава о введении "карантина выходного дня".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Минкультуры также выступили против "карантинных выходных".













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