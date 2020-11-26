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Главная Новости Общество Криминал В Борисполе обнаружили "незаконные" бриллианты на сумму 15 млн гривен
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В Борисполе обнаружили "незаконные" бриллианты на сумму 15 млн гривен

В случае подтверждения подлинности камней, дальнейшую судьбу правонарушителей будет решать суд

сегодня, 19:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

40 граммов "контрабандных" бриллиантов разных размеров обнаружили пограничники в международном аэропорту Борисполь. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В Борисполе обнаружили "незаконные" бриллианты на сумму 15 млн гривен

Так, известно, что переместить через границу драгоценные камни пытались наши соотечественники — мужчина 1971 года рождения, и 43-летняя женщина, прибыв в Украину из Стамбула.

Информацию о возможной контрабанде пограничники получили заранее, поэтому вероятных правонарушителей уже ждали линии пограничного контроля. Во время осмотра лиц в служебном помещении, в нижнем белье пары было обнаружено шесть полиэтиленовых пакетов с "камнями" общим весом 40 граммов на сумму примерно 15 млн гривен.

В настоящее время бриллианты изъяты сотрудниками ГПСУ и переданы на экспертизу.

В Борисполе обнаружили ”незаконные” бриллианты на сумму 15 млн гривен - фото 2
В Борисполе обнаружили ”незаконные” бриллианты на сумму 15 млн гривен - фото 3
В Борисполе обнаружили ”незаконные” бриллианты на сумму 15 млн гривен - фото 4
В Борисполе обнаружили ”незаконные” бриллианты на сумму 15 млн гривен - фото 5
В Борисполе обнаружили ”незаконные” бриллианты на сумму 15 млн гривен - фото 6

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что валюту в сумме 1,8 миллиона гривен пыталась ввезти в Украину 18-летняя студентка столичного колледжа. Известно, что правонарушительница прибыла в международный аэропорт "Борисполь" 11 ноября авиарейсом сообщением "Дубаи-Киев".



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/CHolovik-ta-zhinka-perevozili-diamanti-na-15-milyoniv-griven-u-spidniy-bilizni/
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