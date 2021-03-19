Украина может отказаться от перевода часов даже без законопроекта — нардеп

Перевод часов в Украине с "летнего" на "зимнее" время и наоборот могут отменить даже без принятия необходимого закона. Такой информацией поделилась одна из народных депутаток от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, пишет "Интерфакс-Украина".



Украинцы могут рассчитывать на отмену перевода часов. Фото из открытых источников

По словам народной избранницы, для этого Кабмина будет отменить собственное постановление, принятое еще в 1996 году, где говорится об исчислении времени в Украине. Именно в этом документе, как объясняет Пидласа, говорится о необходимости переводить стрелки часов каждую весну и каждую осень.

По мнению нардепа, Кабинет Министров вполне может прибегнуть к подобным действиям, потому что для этого у органа власти достаточно "политической воли". Более того — Руслана Пидласа говорит, что среди авторов законопроекта об отмене перехода на летнее время (среди которых и вице-спикер ВР Руслан Стефанчук — ред.) есть намерения предложить правительству отменить предыдущее постановление.

Существующий же новый законопроект, который сегодня, 19 марта, народные депутаты не поддержали на голосовании, требует дополнительных поправок. Как пояснила Пидласого, для этого может понадобиться около двух недель. Чтобы успеть к 28 марта, когда Украинская стандартно придется переводить часы на "летнее" время, вероятно, придется применять все возможности.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что нардепы хотят оставить Украину на "зимнем" времени, отменив обязательное перевода стрелок часов дважды в год. Наиболее логичным вариантом для закрепления на территории Украины был избран 2:00 по Гринвичу (UTC+2). Это так называемое "Киевское время" — время второго часового пояса в общей национальной шкале координированного времени. Одна из причин остаться на "зимнем" времени — пребывание в разных часовых поясах с Россией. Как известно, Москва находится уже в шкале UTC +3.

Также на портале можно узнать, какие еще причины отказаться от перевода часов приводит автор законопроекта первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

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