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Главная Новости Общество события В Украине полностью отменят перевод часов: в Раде назвали причину
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В Украине полностью отменят перевод часов: в Раде назвали причину

Законопроект ставит цель заботиться о здоровье граждан

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине хотят полностью отменить перевод часов на летнее и зимнее время для того, чтобы позаботиться о здоровье граждан. О причинах и деталях законопроекта подробно рассказа заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

В Украине полностью отменят перевод часов: в Раде назвали причину

Фото: Google

По его словам, биологические ритмы каждого человека испытывают большое напряжение из-за постоянных переводов зимнего и летнего времени. Он напомнил, что в 2017 году американские ученые стали лауреатами Нобелевской премии за то, что доказали вредность изменения биологических ритмов на организм человека.

Вице-спикер Рады отметил, что авторы парламентской инициативы проводили консультации в медицинских университетах, Национальной академии наук и пришли к однозначному выводу о том, что перевод часов негативно влияет на здоровье человека. 

Он отметил, что в 2018 году Европейский союз принял решение об отказе перевода часов на зимнее и летнее время. Страны могут самостоятельно определять, по какому времени они останутся жить.

Стефанчук сказал, что существует миф о том, что перевод часов способствует экономии времени, однако это никем не доказано. Нардеп подчеркнул, что законопроект установит на всей территории Украины единственное время, так как вред для здоровья от сезонного перевода часов очевиден.

После принятия законопроекта о едином времени для всей Украины эта норма будет распространяться, в том числе и на временно оккупированные территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина может заставить Россию пойти на уступки по Донбассу.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&feature=youtu.be
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Обусуждения

Мертвый нацист

сегодня, 13:34

Чтобы позаботиться о здоровье граждан, отмените грабеж по тарифам и верните доллар по 8, как при злочинной владе было. А они решили вдруг заботу проявить стрелки покручивая. Из Кремля новая методичка пришла?

Саня

сегодня, 13:32

о здоровье, как бы не так. всю жизнь переводили время для экономии электричества. теперь нажраться не могут. Сколько лжи... скоро утонете cами шановнi.

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