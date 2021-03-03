Украина откажется от перевода часов: когда и почему

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Вечканова Елена
Скорее всего,
украинцы откажутся от традиционного перехода на так называемое "летнее" время.
По крайней мере, соответствующий законопроект сегодня, 3 марта, в Верховной
Раде поддержали — правда, только в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба
органа власти.
Украина стремится отменить перевод часов. Фото из открытых источников
За документ
отдали свои голоса 277 народных избранников. Стоит заметить, что если в
следующий раз, после принятия доработок, Рада проявит такое же единодушие,
Украина сможет остаться в едином времени уже в этом году.
К слову, о времени. Наиболее логичным вариантом для закрепления на территории Украины депутаты выбрали +2 часа по Гринвичу (UTC+2). Так называемое "Киевское время" — время второго часового пояса в общей национальной шкале координированного времени.
Переход из "зимнего"
на "летний" сезон (и наоборот) обещают упразднить. Правда, снова таки, есть
небольшие недопонимания в самом тексте законопроекта. Якобы документ вступает в
силу через три месяца после него принятия. Неловким моментом можно назвать то,
что по старым правилам украинцам придется вернуться к летнему времени в конце
марта. А это будет переведение часов на час вперед, что автоматически переведет
нас в другую временную зону — UTC+3.
Вероятно, именно
поэтому законопроект и приняли только в первом чтении. Дальше же продолжат доработку.
К слову, авторство документа принадлежит нардепу Руслану Стефанчуку.
В стороне от
произошедшего не могут остаться эксперты. Так, политический консультант,
технолог, специалист по GR Андрей Бодров в разговоре с представителем портала "Комментарии"
комментирует инициативу в полуироничной форме.
Опыт показал —
экономия, особенно в современных условиях, весьма сомнительная. Но традицию
рушить никто не собирался.
Впрочем, "зраду"
некоторые находили в том, что полугодие мы живем по одному времени с Москвой. А
если всё останется, как сейчас, чего и хотят нардепы, то сохранится час
разницы.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о главной причине создания подобного документа в Раде.
Также на портале можно узнать, почему вредно переводить часы (и мы сейчас не о летнем-зимнем времени) на "еще пять минуточек" после утреннего пробуждения.
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