Украина откажется от перевода часов: когда и почему

Скорее всего, украинцы откажутся от традиционного перехода на так называемое "летнее" время. По крайней мере, соответствующий законопроект сегодня, 3 марта, в Верховной Раде поддержали — правда, только в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.

Украина стремится отменить перевод часов. Фото из открытых источников

За документ отдали свои голоса 277 народных избранников. Стоит заметить, что если в следующий раз, после принятия доработок, Рада проявит такое же единодушие, Украина сможет остаться в едином времени уже в этом году.

К слову, о времени. Наиболее логичным вариантом для закрепления на территории Украины депутаты выбрали +2 часа по Гринвичу (UTC+2). Так называемое "Киевское время" — время второго часового пояса в общей национальной шкале координированного времени.

Переход из "зимнего" на "летний" сезон (и наоборот) обещают упразднить. Правда, снова таки, есть небольшие недопонимания в самом тексте законопроекта. Якобы документ вступает в силу через три месяца после него принятия. Неловким моментом можно назвать то, что по старым правилам украинцам придется вернуться к летнему времени в конце марта. А это будет переведение часов на час вперед, что автоматически переведет нас в другую временную зону — UTC+3.

Вероятно, именно поэтому законопроект и приняли только в первом чтении. Дальше же продолжат доработку. К слову, авторство документа принадлежит нардепу Руслану Стефанчуку.

В стороне от произошедшего не могут остаться эксперты. Так, политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров в разговоре с представителем портала "Комментарии" комментирует инициативу в полуироничной форме.

"На страну обрушились невиданной силы реформы: депутаты ВР в первом чтении одобрили законопроект, который закрепляет действие на территории страны григорианского календаря и определяет, как исчисляется время. Секунды названы секундами (и теперь попробуй назови их как-то иначе), минуты — минутами. Ну, вы поняли — все серьёзно. Если же отвлечься от иронии — есть в этом законопроекте (а теперь уже — почти законе) и хорошие новости: Рада отменяет "скачки времени" с зимнего на летнее и обратно. Когда-то, руководствуясь соображениями экономии электричества, наши мудрые руководители решили два раза в год подстраивать наши биоритмы под световой день и нужды народного хозяйства".

Опыт показал — экономия, особенно в современных условиях, весьма сомнительная. Но традицию рушить никто не собирался.

"Во-первых — это красиво. Во-вторых, помогало патриотически настроенным политикам отличаться от России (там-то уже давно отменили)", — продолжает Андрей Бодров.

Впрочем, "зраду" некоторые находили в том, что полугодие мы живем по одному времени с Москвой. А если всё останется, как сейчас, чего и хотят нардепы, то сохранится час разницы.

"Проект закона явил миру давно невиданное единодушие — 277 голос. Теперь это голосование явно будет использовано для "доказательства" нам и зарубежью, что монобольшинство "живее всех живых". Нам-то с вами теперь будет немного легче, — считает эксперт. — Рядовые обыватели перестанут забывать перевести часы и не будут опаздывать на работу, диспетчер общественного транспорта не будет корпеть над изменениями в расписании, энергетикам не придётся изменять режим компенсации пиковых нагрузок в сети. Со всех сторон хорошо. И вот каких реформ вам ещё не хватает?"

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о главной причине создания подобного документа в Раде.

Также на портале можно узнать, почему вредно переводить часы (и мы сейчас не о летнем-зимнем времени) на "еще пять минуточек" после утреннего пробуждения.

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