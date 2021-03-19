Верховная Рада не поддержала отмену перевода часов: причины

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Вечканова Елена
Анонсированный
отказ от перехода на так называемое "летнее" время в Украине все же не
состоится. Народные депутаты провалили голосование за
соответствующий законопроект сегодня, 19 марта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Верховной Рады Украины.
Украинцы пока продолжат переводить часы. Фото из открытых источников
Документ под
номером 4201 отправится на доработку, что подтвердил и нардеп от "Европейской
солидарности" Алексей Гончаренко. По словам чиновника, в марте украинцы все еще
будут переводить часы. (Разумеется, если ВР не решит собраться на внеочередное заседание и попробовать рассмотреть документ повторно).
Впрочем, скорее всего в
последнее воскресенье месяца, 28 марта, мы все же "сдвинем" стрелки своих часов
на час вперед.
"За" отмену
перевода часов весной и осенью отозвалось 212 народных избранников. Дабы быть
принятым, законопроекту не хватило всего 14 голосов.
Напомним, что в первом чтении проект закона поддержало сразу 277 депутатов. Как объяснял
порталу "Комментарии" политический консультант, технолог, специалист по GR
Андрей Бодров, это должно было продемонстрировать как парламенту, так и обычным
украинцам, что монобольшинство в Раде до сих пор существует. Однако при повторном
голосовании это, видимо, не подтвердилось.
Как ранее сообщалось,
наиболее логичным вариантом для закрепления на территории Украины было выбрано +2 часа по Гринвичу (UTC+2). Это так называемое "Киевское
время" — время второго часового пояса в общей национальной шкале
координированного времени. Одна
из причин остаться на "зимнем" времени — пребывание в разных часовых поясах с
Россией. Как известно, Москва находится уже в шкале UTC+3.
Также на портале
можно узнать, в чем еще видит необходимость отказаться от перевода часов автор законопроекта первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.
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