Верховная Рада не поддержала отмену перевода часов: причины

Анонсированный отказ от перехода на так называемое "летнее" время в Украине все же не состоится. Народные депутаты провалили голосование за соответствующий законопроект сегодня, 19 марта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Верховной Рады Украины.



Украинцы пока продолжат переводить часы. Фото из открытых источников

Документ под номером 4201 отправится на доработку, что подтвердил и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По словам чиновника, в марте украинцы все еще будут переводить часы. (Разумеется, если ВР не решит собраться на внеочередное заседание и попробовать рассмотреть документ повторно).

Впрочем, скорее всего в последнее воскресенье месяца, 28 марта, мы все же "сдвинем" стрелки своих часов на час вперед.

"За" отмену перевода часов весной и осенью отозвалось 212 народных избранников. Дабы быть принятым, законопроекту не хватило всего 14 голосов.

Напомним, что в первом чтении проект закона поддержало сразу 277 депутатов. Как объяснял порталу "Комментарии" политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров, это должно было продемонстрировать как парламенту, так и обычным украинцам, что монобольшинство в Раде до сих пор существует. Однако при повторном голосовании это, видимо, не подтвердилось.

Как ранее сообщалось, наиболее логичным вариантом для закрепления на территории Украины было выбрано +2 часа по Гринвичу (UTC+2). Это так называемое "Киевское время" — время второго часового пояса в общей национальной шкале координированного времени. Одна из причин остаться на "зимнем" времени — пребывание в разных часовых поясах с Россией. Как известно, Москва находится уже в шкале UTC+3.

Также на портале можно узнать, в чем еще видит необходимость отказаться от перевода часов автор законопроекта первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

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