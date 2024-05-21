Удастся ли одолеть пророссийские силы в Грузии: о чем говорит происходящее

Грузия, которая стараниями правящей партии "Грузинская мечта" скатывается в российские объятия, в том числе из-за продвижения закона об "иностранных агентах", может не только лишится европейских и евроатлантических перспектив, но и оказаться под санкциями США. По крайней мере, те должностные лица, которые продвигают закон об "иноагентах". Тем временем проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ветировала скандальный законопроект (но парламент может преодолеть вето) призывает французского лидера Эммануэля Макрона как можно быстрее приехать в Тбилиси из-за российского влияния на Кавказе. Какие есть варианты развития ситуации в Грузии? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Угрозы со стороны Запада тут не сработают

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поделился таким комментарием:

"Ветированием законопроекта об "иноагентах" президент Грузии просто выполнила ранее данное обещание. Проблема в том, что парламент может это вето преодолеть. Так что это вето – скорее политическая акция, нежели практический результат. Но акция важная. Демонстрирующая, что в Грузии есть силы, которые не хотят подчиняться российскому диктату".

По мнению эксперта, при нынешних обстоятельствах одолеть пророссийские силы в Грузии вряд ли удастся.

"Бывший премьер, олигарх Иванишвили, который создал правящую нынче партию "Грузинская мечта", фактически держит в руках почти всю власть, не занимая при этом каких-то постов. А он, очевидно, зависим от Москвы – и выполняет всё, что ему та скажет. И угрозы или увещевания со стороны Запада тут не сработают", – считает дипломат.

Скорее всего, продолжает он, на данном этапе стоит ожидать еще большего закручивания гаек со стороны пророссийской части грузинской власти. Которая очень быстро рухнет сразу после смены путинского режима.

"Пока же ситуация в определенной мере патовая. И ожидать каких-то кардинальных перемен не приходится", – заключает Владимир Огрызко.

Борьба идет по всем направлениям, по всему периметру постсоветского пространства

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе отмечает, что идет попытка глобального передела власти во всем мире.

"Начали это рашисты, развязав вторую волну агрессии против Украины в феврале-2022. Одна из частей ревизионной политики Кремля является борьба за Кавказ. Там произошло усиление Азербайджана при поддержке Турции. Фактически, турецкая политика победила рашистскую по отношению к Армении. Та, в свою очередь, провозгласила курс на Запад, что является уже двойным проигрышем для РФ. Потому Кремль сконцентрировал усилия на Грузии, где старается не просто сохранить пророссийскую власть, но и продемонстрировать силу своего влияния. И принятие закона об "иноагентах" – именно такая демонстрация", – поясняет эксперт.

Он констатирует увеличение российского влияния на грузинскую политику. Несмотря на то, что Грузия является кандидатом на члены в ЕС.

"Фактически, видим очередное подтверждение того, что президент Украины Владимир Зеленский называет войной авторитаризма против демократии. Последние решения грузинского парламента говорят об уменьшении демократических свобод в этой стране – в угоду другим силам. Нет сомнений, что рашисты продолжат давить на подконтрольные себе грузинские власти, чтоб те принимали решения, схожие с теми, что приняты в РФ. Делать акценты на том, что Тбилиси выгодно сотрудничать с Москвой, что это чуть ли не панацея от втягивания в войну. Такое себе политическое чучело — кто дружит с РФ, того война не коснется", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Он акцентирует, что глобальный контекст – борьба идет по всем направлениям, по всему периметру постсоветского пространства. И Украина здесь – главный защитник демократии, а Россия – главный "продвигатель" авторитаризма.

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