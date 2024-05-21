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Тбилиси перед выбором: что США предложили Грузии за отказ от курса в сторону РФ

По информации Politico, США предложат Грузии масштабную поддержку в случае отказа от антизападной риторики

сегодня, 09:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Американский законопроект о санкциях против грузинских чиновников, вызванный принятием скандального закона об "иноагентах", будет предлагать пакет экономической и безопасностной поддержки Тбилиси в случае его отказа от антизападной риторики и отступления в сфере прав человека. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico", со ссылкой на текст законопроекта.

Тбилиси перед выбором: что США предложили Грузии за отказ от курса в сторону РФ

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Согласно положениям проекта, который должен быть представлен в Палате представителей на этой неделе, США в случае выполнения Грузией политических критериев начнут переговоры об открытии преференциального торгового режима и либерализуют визовый режим для грузин.

Документ также уполномочивает Белый дом в таком случае разработать пакет военной поддержки для Грузии, в частности "предоставление оборудования для безопасности и обороны, которое идеально подходит для территориальной обороны от российской агрессии, а также сопутствующие элементы обучения, технического обслуживания и поддержки операций".

Для этого США должны подтвердить, что "Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в возрождении демократии, о чем свидетельствуют, как минимум, честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная среда".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на резонансный законопроект об "иноагентах". Напомним, что он стал причиной массовых протестов из-за своего сходства с российским законодательством, а также может остановить евроинтеграцию Грузии. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли шанс у проевропейской части грузинского общества победить пророссийских политиков? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.politico.eu/article/us-military-trade-package-georgia-foreign-agent-bill-democratic-backsliding-human-rights-visa-liberalization/
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