Тбилиси перед выбором: что США предложили Грузии за отказ от курса в сторону РФ

Американский законопроект о санкциях против грузинских чиновников, вызванный принятием скандального закона об "иноагентах", будет предлагать пакет экономической и безопасностной поддержки Тбилиси в случае его отказа от антизападной риторики и отступления в сфере прав человека. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico", со ссылкой на текст законопроекта.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Согласно положениям проекта, который должен быть представлен в Палате представителей на этой неделе, США в случае выполнения Грузией политических критериев начнут переговоры об открытии преференциального торгового режима и либерализуют визовый режим для грузин.

Документ также уполномочивает Белый дом в таком случае разработать пакет военной поддержки для Грузии, в частности "предоставление оборудования для безопасности и обороны, которое идеально подходит для территориальной обороны от российской агрессии, а также сопутствующие элементы обучения, технического обслуживания и поддержки операций".

Для этого США должны подтвердить, что "Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в возрождении демократии, о чем свидетельствуют, как минимум, честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная среда".

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