Какую игру ведет Россия в Грузии: во что может вылиться ситуация

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на резонансный законопроект об "иноагентах". Напомним, что он стал причиной массовых протестов из-за своего сходства с российским законодательством, а также может остановить евроинтеграцию Грузии. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли шанс у проевропейской части грузинского общества победить пророссийских политиков? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Россия действует в Грузии в контексте своей стратегии

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что Россия действует в Грузии в контексте своей стратегии касательно создания "зоны безопасности" вокруг своих границ. К тому же, отмечает он, есть другая стратегическая цель – вернуть бывшие советские республики в лоно современной российской неоимперии. И продолжить экспансию — уже в Европу.

Россия пытается через свои экономические и политически ресурсы в Грузии протолкнуть резонансный законопроект, добиться, чтоб тот обрел статус закона. Помахивая "морковкой" перед носом части грузинской власти", – отмечает эксперт. "Бывший грузинский премьер, олигарх Иванишвили, стоявший у истоков правящей партии "Грузинская мечта" – полностью пророссийская личность. И его интересы никак не связаны с движением Грузии в ЕС и НАТО. Отсюда – закон об "иноагентах" абсолютно российского образца. Он не случайно вызвал возмущение в грузинском обществе

А "морковка", продолжает он, состоит в том, что якобы идут переговоры о том, что, если Грузия будет придерживаться пророссийского курса, если Тбилиси и Москва сблизятся, то Кремль может рассмотреть вопрос о возвращении территорий, которые от Грузии его же стараниями отошли. Речь об Абхазии и Южной Осетии, уточняет генерал. Ведутся разговоры о создании такой себе конфедерации, которая может объединить Грузию. И помочь действующей власти в преддверии намеченных на октябрь выборов.

"Уже не будет мажоритарных округов, что создает большие проблемы для "Грузинской мечты". Но проблемы есть и у проевропейской оппозиции, – подчеркивает Василий Богдан. – У нее нет яркого лидера после того, как отошел от политической борьбы экс-президент Михаил Саакашвили – фигура харизматичная, хоть и противоречивая. Как следствие – нынешние протесты происходят без того огонька, какой был при Саакашвили. Не несут они и реальной угрозы для пророссийской части власти, которая пытается маневрировать".

В то же время, акцентирует ветеран внешней разведки, позиция европейских структур и Белого дома четкая – если идея об "иноагентах" станет законом, Грузия лишится статуса кандидата в члены ЕС, а ее евроатлантическая интеграция окажется под большим вопросом.

Но пока это не дает результатов. В том числе, потому что она полностью не становится на сторону оппозиционных сил, которые не первый месяц протестуют против резонансного законопроекта", – считает Василий Богдан. "Понятны попытки президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать этот закон, высказывать несогласие с действиями парламента

В парламенте же, продолжает он, учитывая, что большинство там за "Грузинской мечтой", вполне могут преодолеть президентское вето. После чего спикер может утвердить данный проект, введя его в действие уже как закон.

"Ситуация сложная, в значительной мере контролируемая РФ и местными сателлитами — пророссийскими силами, – констатирует эксперт. – К сожалению, Грузия перенасыщена российской агентурой. А стране-агрессору, которая находится под санкциями, выгодно иметь Грузию под своим влиянием. Использовать ее логистику, коммуникации и так далее".

По мнению генерала, учитывая национальную психологию грузин, их характер – значительная часть этого народа не согласится с тем, чтоб там возродился российский протекторат. Со всеми вытекающими в виде сворачивания демократических процессов, включая свободу слова и прочих свобод.

"Еще один фактор, который серьезно влияет на настроения в Грузии, Абхазии и Южной Осетии — реабилитация Сталина в РФ. Что неудивительно, учитывая, что Путин для своего руководства использует принципы Сталина и Гитлера. Это нравится некоторым в Грузии. Мол, наш земляк такой выдающийся, победил фашизм и так далее. Всё это в комплексе создает тот сумбур, который наносит шлейф на все политические процессы в Грузии, – поясняет эксперт. – Если там не будет создано мощное ядро оппозиционных сил с очень харизматичным и действенным лидером – пророссийские силы могут добиться своего. И переориентировать Грузию с европейского вектора на российский".

Василий Богдан прогнозирует активную, жесткую политическую борьбу накануне выборов и в их процессе.

Украина же, по его мнению, должна иметь свою позицию, осуждая попытки части грузинской власти свернуть демократические процессы, но и не прерывая отношений с Грузией. Чтоб иметь и сейчас и на перспективу те мостики, которые позволят в будущем развить реально конструктивные отношения между Тбилиси и Киевом.

Градус напряжения в Грузии может возрасти

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

Что касается самой ситуации в Грузии, она сейчас напоминает нашу во время Евромайдана (2013-2014). Явно расколото общество, равно есть мощное пророссийское движение, не имеющее ничего общего с национальными интересами Грузии". "То, что президент Грузии наложит вето на резонансный законопроект – было предсказуемо. Саломе Зурабишвили предупреждала об этим

Но есть и отличия, отмечает эксперт. Россия-2024 находится в значительно более слабом положении, чем в 2014-м.

"Уже понятно, что она не выиграет войну в Украине. Всем видно, что РФ можно и нужно сопротивляться. Против нынешней России сложился достаточно широкий мировой консенсус", – аргументирует Андрей Еременко.

Он предполагает, что если пророссийские силы попытаются преодолеть президентское вето – и пропихнуть закон об "иноагентах", градус напряжения возрастет. И это, скорее всего, завершится той или иной формой свержения власти (с переходом части полиции на сторону протестующих), а также досрочными выборами.

"В ответ на это, РФ может попытаться устроить в Грузии военные и прочие провокации, как делала в Украине. Хоть силы России сейчас довольно ограничены, Кремль может рискнуть, боясь потерять влияние на Грузию. Потому что это чревато резким ухудшением уже внутрироссийской ситуации, – поясняет эксперт. – Будем надеяться на то, что у правящей партии "Грузинская мечта" хватит чувства самосохранения, чтоб не доводить ситуацию до предела. Тогда кризис будет если не разрешен, то, по крайне мере, отложен".

Законопроект об "иноагентах" — часть спецоперации по превращению Грузии в колонию РФ

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун думает, что законопроект протянут, преодолев президентское вето. Главная задача пророссийского большинства в грузинском парламенте — довести это решение до конца, считает он.

"Законопроект об "иноагентах" — явно часть спецоперации по превращению Грузии в колонию РФ, как ранее произошло с Беларусью. И сейчас пророссийская часть грузинского политикума сделает всё возможное, чтоб продемонстрироввать грузинскому обществу, ЕС и НАТО — что Грузия хочет улучшить отношения с РФ", – уверен политолог.

По его мнению, единственный фактор, который может это остановить — активное гражданское общество. Протесты. Готовность серьезно противостоять пророссийской политике парламентского большинства и правительства.

"Лишь сам грузинский народ способен отстоять свое право на европейское будущее. Пока протесты носят мирный, осторожный характер. Тогда как у нас подобная история 2013-2014 года, которая фактически отворачивала нас от ЕС, превратилась в силовое противостояние. Если грузины готовы переходить к более системному формату противостояния, а не лишь субботне-воскресным маршам, то у них есть шанс на успех. По крайне мере, на заморозку вопроса об "иноагентах", откладывание его в долгий ящик. Если же протесты будут в стиле лайт, закон примут, несмотря на вето", – прогнозирует Максим Джигун.