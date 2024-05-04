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Грузию ведут в Россию: президент страны сделала тревожное заявление

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что проблема – не только "российский" закон, вызвавший споры, но и "российское" правительство

сегодня, 13:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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"Российский" закон об "иноагентах" – не единственная проблема в Грузии, еще одна проблема – "российское" правительство. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Deutsche Welle" сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, оценивая события в Тбилиси.

Грузию ведут в Россию: президент страны сделала тревожное заявление

Саломе Зурабишвили. Фото: из открытых источников

Глава государства отметила, власти пытаются изобразить партнеров Грузии агентами революции, поскольку считают, что они пытаются их свергнуть. Но они молчат о России, будто это наш новый друг. Поэтому "российский" закон – не единственная проблема, проблема – в "российском" правительстве, которое ведет эту страну в Россию, заявила Зурабишвили.

По словам президента, большинство населения Грузии выступает против такой политики. Глава государства напомнила, что правящая партия уже приняла несколько спорных законов, в частности закон, "который делает Грузию оффшорной зоной для российских олигархов, попавших под санкции".

"Это крайне тревожно, и я думаю, что наши европейские партнеры должны принять правильные меры в отношении того, что здесь происходит. Прежде чем мы пройдем трудный путь перед выборами, нам нужно их внимание", – подчеркнула Саломе Зурабишвили.

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