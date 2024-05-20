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Предупреждений уже недостаточно: на какие шаги готовы США в отношении Грузии

По информации СМИ, США планируют ввести санкции против политиков Грузии за закон об "иноагентах"

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Должностные лица Грузии, ответственные за продвижение закона об "иностранных агентах", могут столкнуться с замораживанием активов и запретом на поездки в соответствии с новым законопроектом, который будет представлен в Конгрессе США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Предупреждений уже недостаточно: на какие шаги готовы США в отношении Грузии

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в проекте закона говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" "все чаще и с сожалением принимает политику уступчивости по отношению к РФ" в рамках "все более нелиберального поворота".

В законопроекте также говорится, что Тбилиси "открыто нападает на американские и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, одновременно поддерживая растущие связи с Россией, в частности, а также с Китаем".

"По словам человека, близкого к процессу, законопроект будет уже в понедельник. Его условия обяжут высших американских чиновников информировать Конгресс об "узлах неправомерного политического влияния, клептократии и элитной коррупции в Грузии", а также о предполагаемых российских и китайских разведывательных активах, действующих в этой южнокавказской стране", – говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на резонансный законопроект об "иноагентах". Напомним, что он стал причиной массовых протестов из-за своего сходства с российским законодательством, а также может остановить евроинтеграцию Грузии. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли шанс у проевропейской части грузинского общества победить пророссийских политиков? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли на европейском пути Грузии поставлен крест: что может развернуть ее от РФ.




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