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Убившая российского туриста акулу выставят в музее Египта

Египетские власти решили выставить в музей акулу, напавшую на россиянина в Красном море.

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

В начале июня акула убила и съела российского туриста в водах Красного моря у курортного города Хургада. Египетские власти решили бальзамировать акулу и вскоре выставить в местном музее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на портал Cairo24.

Убившая российского туриста акулу выставят в музее Египта

Акула. Фото из открытых источников

Доктор Амр Закария Хаммуда указывает, что акулы не питаются мясом человека, поэтому изменения в поведении животного случайны, или указывают на процессы, происходящие в природе. Потому ученые из Института морских наук планировали исследовать агрессивность акулы и после полученных результатов отпустить на свободу.


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Когда исследователи пришли к рыбакам, поймавшим акулу, она оказалась мертвой. Из желудка животные исследователи извлекли части тела 23-летнего россиянина, в частности его голову и руки.

Ученые решили не выбрасывать тушку акулы, а превратить ее в экспонат для местного музея. Институт морских наук Египта получил разрешение на мумификацию животного и заявил, что вскоре акула будет выставлена в музее.

Напомним, что 8 июня акула напала на российского туриста в Красном море. Находившиеся на берегу отдыхающие зафиксировали момент нападения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник президента Украины Алексей Арестович раскритиковал украинцев из-за их реакции на смерть россиянина. Из-за этого на Арестовича обрушился шквал критики украинских лидеров общественного мнения. Однако были те, кто поддержал позицию Арестовича.
Также "Комментарии" писали, что в Киеве создали петицию с просьбой поставить памятник-фонтан египетской акуле.



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Источник: https://www.cairo24.com/1814002
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