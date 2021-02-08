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Тупицкий проиграл суд против Управления госохраны

Истец не смог предоставить надлежащих доказательств, которые бы подтверждали существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам

сегодня, 17:48
Автор:

Елизавета Черных

Предcедaтель Кoнcтитуциoннoгo cудa Украины Aлександр Тупицкий прoиграл делo против Упрaвления гocударственной oхраны, чьи сотрудники не допускали главу КСУ к рабочему месту. Данную информацию обнародовали в пресс-службе столичного Окружного административного суда.

Тупицкий проиграл суд против Управления госохраны

Александр Тупицкий - фото из открытых источников

В сообщении сказано, что уполномоченный суд рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить госохране препятствовать выполнению главы КСУ должностных полномочий. 

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК поставил — отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого", — заявили в пресс-службе ведомства. 

В ОАСК также отметили, что истец не смог предоставить надлежащих доказательств, которые бы подтверждали, что существует очевидная опасность причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.

Накануне стало известно, что в связи с тем, что Управление государственной охраны не допускает главу Конституционного суда Александра Тупицкого к рабочему месту, он выполняет свои должностные обязанности дистанционно. 

Ранее было известно, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ государственного главы Владимира Зеленского об отстранении его от должностных обязанностей в КСУ, однако в инстанции отказались рассматривать иск главы Суда. О том, как могут развиваться события в дальнейшем и о том, каков будет результат противостояния с читателями “Комментариев” поделились украинские эксперты.


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Источник: http://oask.gov.ua/node/4766
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