Тепло, как летом: погода в Украине 16 мая

Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду, которая воцарится в Украине 16 мая. Однако в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Хорошая погода - фото из открытых источников

16 мая погода на большей части территории страны будет оставаться стабильно теплой и безоблачной. Но синоптики Укргидрометцентра прогнозируют незначительные осадки в западной и южной частях Украины. Также небольшие дожди могут ожидать Запорожье.

На западе и юге температура будет колебаться от +17 до +21 градуса. Остальные территории Украины ожидает по-настоящему летняя температура: столбик термометра достигнет 23-29 градусов тепла. Средняя температура в столице составит +24 градуса.

Напомним, ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае 2021 года несколько отличаются от средних показателей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

По данным специалистов, наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла в сторону повышения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда в этом месяце ожидать магнитных колебаний.

Согласно прогнозу синоптика Леонида Горбаня, в середине мая ожидается теплая погода. Народный синоптик сообщает, что с 15 мая температура воздуха составит от 19 до 21 градуса тепла. А через пять дней ожидаются высокие показатели — 24-28 градусов со знаком "плюс".

Ранее "Комментарии" сообщали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!