Погода в мае: когда ждать дождей и похолодания

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует дожди в ближайшие выходные, но конец мая 2021 года, по его словам, порадует сухой и теплой погодой. Об этом он рассказал "24 каналу".

Погода в мае. Фото из открытых источников

Согласно прогнозу Горбаня, в середине месяца ожидается теплая погода. Народный синоптик сообщает, что с 15 мая температура воздуха будет составлять от 19 до 21 градуса тепла. А спустя пять дней ожидаются более высокие показатели – 24-28 градусов со знаком "плюс".

Что касается осадков, то Горбань прогнозирует дожди в ближайшие выходные, 8 и 9 мая. По его словам, дождливую погоду украинцам стоит ожидать и в период с 18 по 21 мая. В конце месяца, уверяет синоптик, погода будет сухой и ясной. Снега Горбань не прогнозирует, но предупреждает о возможных заморозках 7 и 19 мая.

Напомним, ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае 2021 года несколько отличаются от средних показателей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. По данным специалистов, наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла в сторону повышения. В климатологии это указывает на начало лета и происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда в этом месяце ожидать магнитных волнений. Магнитные бури — это распространенное астрономическое явление. Из-за повышенной солнечной активности происходит возмущение магнитного поля Земли. Такие толчки способны оказывать влияние на самочувствие людей, а также нарушать работу систем связи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!