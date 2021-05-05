Погода в мае: когда ждать дождей и похолодания

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Таисия Ерохина
Народный синоптик
Леонид Горбань прогнозирует дожди в ближайшие выходные, но конец мая 2021 года,
по его словам, порадует сухой и теплой погодой. Об этом он рассказал "24 каналу".
Погода в мае. Фото из открытых источников
Согласно прогнозу
Горбаня, в середине месяца ожидается теплая погода. Народный синоптик сообщает,
что с 15 мая температура воздуха будет составлять от 19 до 21 градуса тепла. А спустя
пять дней ожидаются более высокие показатели – 24-28 градусов со знаком "плюс".
Что касается
осадков, то Горбань прогнозирует дожди в ближайшие выходные, 8 и 9 мая. По его словам, дождливую погоду украинцам стоит ожидать и в период с 18 по 21 мая. В
конце месяца, уверяет синоптик, погода будет сухой и ясной. Снега Горбань не
прогнозирует, но предупреждает о возможных заморозках 7 и 19 мая.
Напомним, ожидаемые
температура воздуха и количество осадков в мае 2021 года несколько отличаются
от средних показателей. Об этом говорится
в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.
По данным специалистов, наблюдается устойчивый
переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла в сторону
повышения. В климатологии это указывает на начало лета и происходит
преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, когда
в этом месяце ожидать магнитных волнений. Магнитные бури — это распространенное
астрономическое явление. Из-за повышенной солнечной активности происходит
возмущение магнитного поля Земли. Такие толчки способны оказывать влияние на
самочувствие людей, а также нарушать работу систем связи.
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