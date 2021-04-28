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Магнитные бури в мае 2021 года: названы опасные даты

В следующем месяце ожидаются несколько мощных бурь

28 апреля 2021, 09:08
Автор:

Елизавета Черных

Магнитные бури — это распространенное астрономическое явление, когда из-за повышенной солнечной активности происходит возмущение магнитного поля Земли. Они способны оказывать влияние на самочувствие людей, а также нарушать работу систем связи. В следующем месяце украинцам стоит подготовиться к нескольким мощным магнитным бурям, пишет "УНИАН". 

Магнитные бури в мае 2021 года: названы опасные даты

Магнитные бури в мае - фото из открытых источников

Май начнется с повышенной солнечной активности: всплески ожидаются 2 и 3 мая. Однако мощной магнитной бури ожидать не стоит. Следующим продолжительным периодом повышенной активности станут даты с 12 по 17 мая. Самыми сложными будут дни 13 и 14 мая — в эти дни ожидаются магнитные бури. 

Магнитные бури способны вызывать сбои в работе систем связи, оказывать влияние на состояние здоровья метеозависимых и пожилых людей. В этот период могут возникать головокружение, головные боли, повышенное давление, боли в мышцах или суставах, раздражительность и другие неприятные симптомы.

Чтобы уберечь себе от нежелательных последствий магнитных бурь, стоит начать подготовку к ним за несколько дней. Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, исключить алкоголь и кофе. Также стоит как можно больше времени проводить на свежем воздухе и следить за режимом сна. Если у вас все же появились явные признаки недомогания и состояние не улучшается, нужно обязательно обратиться за консультацией к доктору.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле будут несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность и они будут незначительными.




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Источник: https://www.unian.net/science/magnitnye-buri-v-mae-2021-ukraina-prognoz-magnitnyh-bur-na-may-novosti-11403031.html
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