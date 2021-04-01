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В апреле Землю накроет волна магнитных бурь: когда ожидать

Магнитная буря возникает вследствие вспышки на солнце

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Когда Солнце наиболее активно — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь.  

В апреле Землю накроет волна магнитных бурь: когда ожидать

Магнитные бури в апреле (фото из открытых источников)

По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле будут несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность и они будут незначительными.

Первая вспышка магнитной бури (слабой, но ощутимой мощности) произойдет уже завтра, 2 апреля, а затем через неделю — 8 и 9 апреля. А вот 10, 16 и 17 апреля ожидаются более мощные магнитные колебания, поэтому метеозависимым людям в эти дни нужно быть более аккуратными.

Несмотря на то, что наука относится скептически к тому, что магнитные бури влияют на организм человека, все же некоторые люди в этот период замечают ухудшения самочувствия. Геомагнитные колебания могут вызвать слабость, головные боли, перепады настроения, раздражительность. Чтобы этого избежать нужно в вышеперечисленные даты снизить нагрузку на организм, избегать стрессов, отказаться от вредных привычек и т. д. 

Отметим, что геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека.

Напомним, в середине марта на Землю обрушился солнечный ветер — поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны со скоростью 300-1200 км/с.  Опасное ли это явление, узнайте в нашем материале

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что семейный врач Виктор Сидоренко дал рекомендации, которые помогут метеозависимым людям легко справиться со сложностями, вызванными геомагнитными колебаниями.


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Источник: https://www.swpc.noaa.gov/
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