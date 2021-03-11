На Землю в конце недели обрушится солнечный ветер

Астрономы говорят, что в эту субботу, 13 марта, на нашу планету обрушится солнечный ветер — поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны со скоростью 300-1200 км/с. Опасно ли это?

Солнечный ветер (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что солнечные ветра имеют разную скорость и интенсивность, все зависит от изменений солнечной активности и его источников. Когда такой ветер достигает Земли, то сдерживается магнитным полем. Но некоторая часть потока может просочиться в атмосферу и тогда возникают различные природные явления, в частности магнитные бури, полярные сияния, радиационные пояса. А спутники и другие летальные аппараты могут даже при сильном солнечном ветре получить удар. По сравнению с земными, эти ветра хоть и слабее, но намного быстрее.

Известно, что Солнце из-за такого потока каждую секунду теряет около одного миллиона тонн вещества. Солнечный ветер состоит в основном из электронов, протонов, ядер гелия и других частиц. Он обычно делится на спокойный (примерно 300—500 км/с около орбиты Земли) и возмущенный (500—800 км/с около орбиты Земли).

Напомним, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили, что в марте текущего года ожидается две очень сильные магнитные бури и пять более умеренных. Метеозависимым людям в этот период нужно быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что могут наблюдаться головные боли, скачки давления, повышенная усталость. Какие дни будут самыми тяжелыми, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские исследователи пришли к выводу, что спустя пять миллиардов лет Солнце исчезнет, став мертвой звездой.

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