Магнитные бури в марте 2021: какие дни будут самые тяжелые

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Светлана Шкурупий
Во время магнитных бурь больше всего страдают метеозависимые люди, потому что в этот период у них наблюдаются головные боли, слабость, перепады настроения. А первый весенний месяц и так сложный из-за перепадов погоды и дефицита витаминов.
магнитные бури в марте 2021 / фото: magann | Getty Images/iStockphoto
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в марте 2021 года ожидается две очень сильные магнитные бури и пять более умеренных.
Эксперты говорят, что геомагнитные колебания "порадуют" жителей планеты сегодня, 1 марта. Воздействие этой магнитной бури многие могли заметить еще в воскресенье, 28 февраля и ее отголоски будут чувствоваться до завтрашнего дня.
Следующая магнитная буря ожидается в субботу, 6 марта, она будет умеренная, но все же может спровоцировать ухудшение самочувствия.
Средние по мощности магнитные бури накроют Землю 12-13 марта. В этот день стоит следить за своими показателями здоровья, потому что может появиться мигрень, раздражительность, спад работоспособности и т. д.
Еще одно геомагнитное колебание средней интенсивности состоится 15 марта. И спустя три дня ожидается сильная магнитная буря. В этот период ухудшение самочувствия может коснуться даже тех людей, кто не склонен к метеозависимости. И 20 марта магнитосфера начнет приходить в норму, хотя этот день также может быть эмоционально тяжелым.
Эксперты говорят, что в период магнитных бурь важно следить за своим графиком дня, в частности постарайтесь пораньше ложится спать, чтобы высыпаться. А также обратите внимание на свой рацион — он должен быть правильно сбалансированным и насыщенный витаминами. Лучше отказаться от алкоголя и кофе, а также слишком тяжелой пищи. Кроме этого, не забывайте о прогулках на свежем воздухе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Виктор Сидоренко дал важные рекомендации людям, страдающим метеозависимостью.
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