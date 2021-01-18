Аномальное лето: какой будет погода в 2021 году

Представитель гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине климат постепенно меняется и становится все теплее. Об этом пишет издание "Сегодня".

Какой будет погода в 2021 году. Фото: unsplash

По словам специалиста, весь январь будет контрастным по температуре. Первая половина, как мы заметили, была теплой, зато во второй понизилась температура и ударили морозы.

В феврале стоит ожидать совмещения холода и оттепели, осадков не будет.

С началом весны украинцев ждет мороз, снег, дожди. Потепление наступит уже со второй половины марта: в Украину придет настоящая весна. Но тепла и солнышка следует ждать не раньше последних дней апреля. Май будет теплый, с дождями. Во второй половине месяца будут сильные ветра и похолодание.

Начало лета 2021 года будет жарким, но с дождями. Середина июня будет комфортной и теплой, без осадков. В июле обещают сильную жару, которая будет сопровождаться частыми дождями. Настоящий пик жары ожидается в середине июля. Вторая половина августа будет дождливой, в конце месяца сильно похолодает.

Начало сентября будет очень теплым – украинцы смогут насладиться теплой погодой. Вторая половина месяца будет с частыми дождями и резким похолоданием. Зато в последние дни сентября придет бабье лето. Октябрь будет теплым, но с приходом ноября также придет и сильный холод.

Декабрь будет холодным, зато на Новый год украинцы не останутся без снега.

Как сообщало издание "Комментарии", когда пройдут морозы в Украине. Сильные морозы в Украине продлятся еще всего несколько дней. После этого стоит ожидать резкую перемену температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.





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