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Аномальное лето: какой будет погода в 2021 году

Февраль будет совмещать в себе оттепели и холода, но без осадков

сегодня, 16:17
Автор:

Любовь Блажко

Представитель гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине климат постепенно меняется и становится все теплее. Об этом пишет издание "Сегодня".

Аномальное лето: какой будет погода в 2021 году

Какой будет погода в 2021 году. Фото: unsplash

По словам специалиста, весь январь будет контрастным по температуре. Первая половина, как мы заметили, была теплой, зато во второй  понизилась температура и ударили морозы. 

В феврале стоит ожидать совмещения холода и оттепели, осадков не будет. 

С началом весны украинцев ждет мороз, снег, дожди. Потепление наступит уже со второй половины марта: в Украину придет настоящая весна. Но тепла и солнышка следует ждать не раньше последних дней апреля. Май будет теплый, с дождями. Во второй половине месяца будут сильные ветра и похолодание. 

Начало лета 2021 года будет жарким, но с дождями. Середина июня будет комфортной и теплой, без осадков. В июле обещают сильную жару, которая будет сопровождаться частыми дождями. Настоящий пик жары ожидается в середине июля. Вторая половина августа будет дождливой, в конце месяца сильно похолодает. 

Начало сентября будет очень теплым – украинцы смогут насладиться теплой погодой. Вторая половина месяца будет с частыми дождями и резким похолоданием. Зато в последние дни сентября придет бабье лето. Октябрь будет теплым, но с приходом ноября также придет и сильный холод. 

Декабрь будет холодным, зато на Новый год украинцы не останутся без снега. 

Как сообщало издание "Комментарии", когда пройдут морозы в Украине. Сильные морозы в Украине продлятся еще всего несколько дней. После этого стоит ожидать резкую перемену температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/prognoz-pogody-na-ves-2021-god-1498330.html
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