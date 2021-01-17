Погода в Украине: когда пройдут морозы

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Мокрик Анастасия
Сильные морозы в
Украине продлятся еще всего несколько дней. После этого стоит ожидать резкую
перемену температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик
Наталья Диденко.
Морозы в Украине подходят к концу - фото: из открытых источников
По её словам, вплоть до 20 января в Украине продолжат держаться морозы. В некоторых областях температура воздуха ночью будет составлять до -30 градусов. Сообщается также, что на протяжении этих дней в некоторых городах еще успеет выпасть снег. Однако уже начиная с 21 января в Украине начнется резкое потепление. Наталья Диденко отмечает, что перепад температуры будет очень значительный: от -20 градусов ночью до + 1-3 градусов днем.
Сегодня,
17 января,
в большинстве регионов Украины ожидается -10-17 градусов. Немного теплее будет на территории
Волынской и Ровенской областей. Там температура воздуха днем составит от -3 до
-10 градусов.
Ночью столбик термометра практически во всех областях страны упадет до -17-23 градусов. В таких областях, как Полтавская, Харьковская и Сумская, температура воздуха составит -22-28 градусов.
К слову, по прогнозам Укргидрометцентра, 17 — 18 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области отмечается снеголавинная опасность (3 уровень). А на дорогах в стране сохранится гололедица. В связи с этим спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, избегая опасных маневров на дороге.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что астматикам опасно выходить на улицу в мороз, а также о самых распространенных травмах в гололед.
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