Погода в Украине: когда пройдут морозы

Сильные морозы в Украине продлятся еще всего несколько дней. После этого стоит ожидать резкую перемену температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Морозы в Украине подходят к концу - фото: из открытых источников

По её словам, вплоть до 20 января в Украине продолжат держаться морозы. В некоторых областях температура воздуха ночью будет составлять до -30 градусов. Сообщается также, что на протяжении этих дней в некоторых городах еще успеет выпасть снег. Однако уже начиная с 21 января в Украине начнется резкое потепление. Наталья Диденко отмечает, что перепад температуры будет очень значительный: от -20 градусов ночью до + 1-3 градусов днем.

Сегодня, 17 января, в большинстве регионов Украины ожидается -10-17 градусов. Немного теплее будет на территории Волынской и Ровенской областей. Там температура воздуха днем составит от -3 до -10 градусов.

Ночью столбик термометра практически во всех областях страны упадет до -17-23 градусов. В таких областях, как Полтавская, Харьковская и Сумская, температура воздуха составит -22-28 градусов.

К слову, по прогнозам Укргидрометцентра, 17 — 18 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области отмечается снеголавинная опасность (3 уровень). А на дорогах в стране сохранится гололедица. В связи с этим спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, избегая опасных маневров на дороге.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что астматикам опасно выходить на улицу в мороз, а также о самых распространенных травмах в гололед.

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