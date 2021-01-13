Степанов ответил, будет ли в Украине еще один локдаун

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на вопрос о возможном введении еще одного локдауна в стране в будущем. По словам министра, сейчас в этом нет необходимости, однако все будет зависеть от дальнейшей ситуации с распространением коронавируса, перед РБК.

Максим Степанов - фото из открытых источников

"Если ситуация резко начнет ухудшаться и у нас ураганными темпами начнет расти количество больных, как следствие количество людей, которые госпитализируются, что потенциально может привести к критической нагрузке на медицинскую систему — тогда будем предлагать (введение нового локдауна)", — сказал Степанов.

Ранее Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине может продолжиться и после 24 января. Степанов уверял, что найдется множество факторов, которые будут способствовать удлинению усиленного карантина. Более того, министр здравоохранения сам поддерживает подобные действия

Однако во время брифинга 13 января, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что усиленный карантин в стране закончится по плану — 24 января. Продолжение локдауна возможно лишь при конкретных условиях: если количество заболевших за день превысит норму в 30 и более тысяч человек. До конца февраля 2021 года в Украине продолжат стандартный карантин, который действует уже не один месяц.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о пяти нелепостях январского локдауна. Как показал опрос, проведенный компанией Research & Branding Group, мнения украинцев относительно целесообразности нынешнего локдауна разделились пополам. В то время как 42% поддерживают его введение, ровно столько же – 42% – не поддерживают.









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