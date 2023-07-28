Состоялась ли украинская государственность – что теперь важно понимать об Украине

В пятницу, 28 июля, отмечается День украинской государственности и День крещения Киевской Руси и князя Владимира. Уже со следующего года мы будем праздновать обе эти даты 15 июля, потому что произойдет переход на новый церковный календарь. Что на данном этапе можно сказать об украинской государственности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

День украинской государственности. Фото: из открытых источников

В двадцать первом веке война цементирует украинскую нацию, украинскую государственность

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов подчеркивает, что сегодня мы второй раз отмечаем День украинской государственности. И напоминает, что тот был учрежден указом президента от 24 августа 2021 года – с целью преемственности более чем тысячелетней истории украинского государства, которое уходит корнями в основание города Киева. То есть, еще до Крещения Руси.

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"Хотя официальная дата основания Киева – 482 год, полноценные признаки сформированного государства появились в IX веке, – отмечает эксперт. – Впрочем, и до IX века мы можем говорить, что уже появилось государство, но скептики имеют основания спорить".

По мнению Николая Спиридонова, на данном этапе можно сказать, что украинская государственность укрепляется.

"Историки и философы не раз подчеркивали, что войны не редко способствовали созданию государств. Когда возникал серьезный конфликт, была необходимость в центральном управлении. Поэтому военные события, при всей их трагичности, помогли создавать и укреплять государства, – поясняет эксперт. – И вот, уже в двадцать первом веке, война цементирует украинскую нацию, украинскую государственность. Сейчас происходит этап нашего укрепления. После войны, естественно, нужно будет восстанавливать многое, включая экономику, не теряя при этом достижения в укреплении государственности, которые достигнуты (и еще будут) во время войны".

Такой праздник как сегодняшний в очередной раз напоминает, насколько важно иметь действительно независимую страну

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

"Если раньше только у нас не было сомнений, что Украина — государство, которое состоялось, то теперь таких сомнений, думаю, нет уж ни у кого. Более того, во время противостояния российской агрессии Украина стала настоящим лидером демократического мира".

Эксперт с сожалением констатирует, что до сих пор украинцы на поле боя вынуждены отстаивать свое право на независимость, а нашего государства – на существование.

"Но я уверен, что всё у нас получится! Такой праздник как сегодняшний в очередной раз напоминает, насколько важно иметь действительно независимую страну. А также – насколько глубоки корни украинской нации, ее влияния на процессы, которые столетия происходили в разных государствах", – подчеркивает Ярослав Железняк.

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