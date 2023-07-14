Рада изменила даты ряда праздников: что и когда будут праздновать в Украине

Нардепы поддержала в целом законопроект 9431. Целью которого является отказ от российского наследия. Следовательно, теперь уже официально Рождество будет праздноваться 25 декабря, вместо 7 января.

Календарь. Фото: из открытых источников

Среди других нововведений – отныне 15 июля официально в Украине будет праздноваться День Украинской Государственности: когда чествуется память выдающегося государствостроителя святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого. Ранее это празднование проходило 28 июля.

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Также с 14 октября на 1 октября переносится День защитников и защитниц Украины. Праздник связан с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы

Есть важное уточнение, что этот закон подпишут после 28 июля, поэтому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет праздноваться 28 июля.

Данные нововведения Верховная Рада поддержала почти все фракции и группы – 241 голос "за". Свои голоса отдали 175 нардепов "Слуги народа", 19 избранников "Европейской Солидарности", 13 представителей "Батькивщины", также новации поддержали 5 нардепов "За будущее", 10 от "Голоса", 10 от "Доверия", 2 от "Восстановления Украины" и 7 внефракционных. Ни одного голоса не дали только представители группы "Платформы за жизнь и мир".

Напомним, что Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 перейти на новоюлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому.



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