Собран из звуков взрывов и сирен: в сети появился "Гимн настоящей России" (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Российскую
Федерацию из-за того, что она развязала преступную войну на территории Украины,
сейчас осуждают во всем мире. Даже ее гимн переосмыслили по-другому, добавив в
него звуки взрывов, сирен и стрельбы. Видео создали украинские креативщики Roger
Leao&7CS и опубликовали на Youtube-канале.
Гимн России со звуком взрывов и стрельбы (фото из открытых источников)
Музыкальный
продакш переписал гимн России и теперь он состоит исключительно из тех звуков,
которые сейчас раздаются в Украине из-за преступных действий оккупантов.
"Anthem
of True Russia" создали композицию из звуков взрывов, ракетных ударов,
танковых залпов, сирен воздушной тревоги, стрельбы, криков и плача. Все звуки настоящие,
их взяли из сотен документальных видеозаписей из Украины.
К слову, послушать "Anthem of True Russia" можно также на специальном сайте, а также на музыкальных платформах Spotify и Apple Music.
Напомним,
четыре российских захватчика,
сдавшихся в плен украинским военным, исполнили отрывок национального гимна
Украины. По завершении
автор видео сказал: "Слава Украине", а пленные вежливо ответили
"Героям Слава".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
город Бердянск в Запорожской области был оккупирован российскими
военнослужащими, но городские власти отказались от сотрудничества с врагом, а
местные жители вышли к горсовету, спели гимн Украины и стали протестовать
против оккупации. Видео опубликовано в социальных сетях.
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также, что во время прямой трансляции агентства Reuters с Майдана в центре Киева
включили гимн СССР. После гимна также послышалась брань на английском языке:
"God damn it".
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