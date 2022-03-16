Собран из звуков взрывов и сирен: в сети появился "Гимн настоящей России" (ВИДЕО)



















Российскую Федерацию из-за того, что она развязала преступную войну на территории Украины, сейчас осуждают во всем мире. Даже ее гимн переосмыслили по-другому, добавив в него звуки взрывов, сирен и стрельбы. Видео создали украинские креативщики Roger Leao&7CS и опубликовали на Youtube-канале.

Гимн России со звуком взрывов и стрельбы (фото из открытых источников)

Музыкальный продакш переписал гимн России и теперь он состоит исключительно из тех звуков, которые сейчас раздаются в Украине из-за преступных действий оккупантов.

"Anthem of True Russia" создали композицию из звуков взрывов, ракетных ударов, танковых залпов, сирен воздушной тревоги, стрельбы, криков и плача. Все звуки настоящие, их взяли из сотен документальных видеозаписей из Украины.

К слову, послушать "Anthem of True Russia" можно также на специальном сайте, а также на музыкальных платформах Spotify и Apple Music.

Напомним, четыре российских захватчика, сдавшихся в плен украинским военным, исполнили отрывок национального гимна Украины. По завершении автор видео сказал: "Слава Украине", а пленные вежливо ответили "Героям Слава".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что город Бердянск в Запорожской области был оккупирован российскими военнослужащими, но городские власти отказались от сотрудничества с врагом, а местные жители вышли к горсовету, спели гимн Украины и стали протестовать против оккупации. Видео опубликовано в социальных сетях.

Читайте также, что во время прямой трансляции агентства Reuters с Майдана в центре Киева включили гимн СССР. После гимна также послышалась брань на английском языке: "God damn it".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!