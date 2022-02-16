В прямом эфире Reuters в день "вторжения" РФ в Украину прозвучал гимн СССР: трансляцию вели из Киева (ВИДЕО)



















Во время прямой трансляции агентства Reuters с Майдана в Киеве включили гимн СССР. После гимна также послышалась брань на английском языке: "God damn it". Об этом сообщает "Обозреватель".

Прямая трансляция Reuters с Майдана в Киеве - YouTube-канал Reuters

Трансляция агентства под названием "Вид на киевский Майдан на фоне русско-украинского кризиса" состоялась 15 февраля на Ютуб-канале Reuters. Кроме гимна Советского Союза, прозвучали и другие музыкальные произведения, а также был слышен неизвестный звук, напоминавший телевизионный эфир.

"Россия утверждает, что она отвела войска от границы с Украиной, но Запад говорит, что пока не видел доказательств", – такое заявление сделало агентство Reuters в подписи к трансляции.

Как сообщали ранее "Комментарии", агентство Bloomberg случайно опубликовало заголовок о вторжении России в Украину. Около полуночи на сайте издания Bloomberg появилась новость с заголовком по вторжению России в Украину, которая была опубликована случайно из-за ошибки на сервере. Однако читатели издания успели заметить такое громкое заглавие. Заголовок "Live: Russia Invades Ukraine" (вживую: Россия вторглась в Украину) исчез через 30 минут с сайта издания. После нескольких часов после опубликованной новости редакция написала на сайте заявление, что произошла досадная ошибка.

Также "Комментарии" писали, что британская пресса назвала точное время "вторжения России в Украину". Российская Федерация якобы намеревалась вторгнуться в Украину 16 февраля в три часа утра, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 тысяч военнослужащих. Об этом пишет британская газета The Sun, ссылаясь на высокопоставленные источники, в том числе американскую разведку.

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