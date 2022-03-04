Пленные оккупанты исполнили гимн Украины (ВИДЕО)

Четыре российских захватчика, сдавшихся в плен украинским военным, исполнили отрывок национального гимна Украины. Видеоролик об этом появился в сети, пишет УНИАН.

Оккупанты исполнили гимн Украины (фото из открытых источников)

Здесь снято, как четверо русских солдат с завязанными глазами поют украинский гимн. По завершении автор видео зовет "Слава Украине", а пленные вежливо отвечают "Героям Слава".

Голос за кадром кричит "Путин...", а пленные заканчивают "х*йло".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что танки оккупантов застряли в болоте в Донецкой области . На территории Донецкой области наши военные задержали двух российских солдат из 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС Российской Федерации. Оккупанты зашли в болото и не могли оттуда выбраться, выполняя свою "задачу". За обнародованной надзорным учреждением области информацией, как свидетельствуют данные следствия, еще 24 февраля 2022 командир и механик-водитель БМП-3 российской армии, которым было, соответственно, 36 и 29 лет, выполняя поставленный им преступный приказ российского командования, направились из своей части , что находится в Симферопольском районе АР Крым на территории, которая подконтрольна нашей стране. Российские военные имели поставленную задачу: выявить блокпосты и пункты дислокации украинских военнослужащих для того, чтобы продолжать свою преступную агрессию. Сейчас прокуроры Донецкой областной прокуратуры решают вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании захватчикам меры пресечения. Российские военные имели поставленную задачу: выявить блокпосты и пункты дислокации ВСУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!