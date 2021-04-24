Смена карантинного зонирования: какая область «пожелтеет» с 25 апреля

BTC/USD
49345.97
ETH/USD
2213.02
LTC/USD
226.40
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Карантинное
зонирование в Украине меняется со скоростью света. Еще недавно в Минздраве только
анонсировали выход нескольких регионов из "красной" зоны, как уже стали
известны точные данные. По сообщению министра Кабмина Олега Немчинова, с полуночи
воскресенья, 25 апреля, к "желтым" регионам Украины присоединится Одесская
область.
Одесская область 25 апреля покинет "красную" зону карантина. Фото из открытых источников
Такое решение было
принято членами Госкомиссии, рассматривающей вопросы техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Данные Минздрава
демонстрируют значительное уменьшение количества госпитализаций больных
коронавирусом в медучреждения региона. За последние три дня минимальный
показатель достиг отметки в 57,4 (на 100 тысяч населения).
Также график
гласит, что в целом Одещина демонстрирует снижение общего количества новых случаев
заболевания. Помимо этого, за предыдущие сутки сразу на 5% уменьшился коэффициент
загруженности кислородных коек для пациентов. Сейчас эта цифра находится на
уровне 63,4% (критический предел — 65%).
Напомним, что прежде в Сети появились прогнозы Минздрава насчет карантинного зонирования на ближайшую
неделю. По словам главного санитарного врача
Виктора Ляшко, совсем скоро "красную" карантинную зону должны покинуть сразу шесть регионов.
И
хотя чиновник анонсировал, что первым претендентом на "выход", скорее всего,
окажется столица, Одесской области получилось ее "опередить".
Таким образом уже с 25 апреля "желтым" цветом на "карантинном светофоре" и самыми слабыми ограничениями смогут похвастаться сразу пять регионов. Одещина присоединится к Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Ранее "Комментарии" сообщали, долго ли еще, по мнению эпидемиолога, Украине придется жить в состоянии карантина.
Также на портале вы можете прочесть, что в Минздраве
думают о посещении церквей на Пасху, которая пройдет в карантинных условиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости