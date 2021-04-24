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Смена карантинного зонирования: какая область «пожелтеет» с 25 апреля

Следующей «красную» зону карантина покинет Одесская область

сегодня, 14:37
Автор:

Вечканова Елена

Карантинное зонирование в Украине меняется со скоростью света. Еще недавно в Минздраве только анонсировали выход нескольких регионов из "красной" зоны, как уже стали известны точные данные. По сообщению министра Кабмина Олега Немчинова, с полуночи воскресенья, 25 апреля, к "желтым" регионам Украины присоединится Одесская область.

Смена карантинного зонирования: какая область «пожелтеет» с 25 апреля

Одесская область 25 апреля покинет "красную" зону карантина. Фото из открытых источников

Такое решение было принято членами Госкомиссии, рассматривающей вопросы техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Данные Минздрава демонстрируют значительное уменьшение количества госпитализаций больных коронавирусом в медучреждения региона. За последние три дня минимальный показатель достиг отметки в 57,4 (на 100 тысяч населения).

Также график гласит, что в целом Одещина демонстрирует снижение общего количества новых случаев заболевания. Помимо этого, за предыдущие сутки сразу на 5% уменьшился коэффициент загруженности кислородных коек для пациентов. Сейчас эта цифра находится на уровне 63,4% (критический предел — 65%).

Напомним, что прежде в Сети появились прогнозы Минздрава насчет карантинного зонирования на ближайшую неделю. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, совсем скоро "красную" карантинную зону должны покинуть сразу шесть регионов.

И хотя чиновник анонсировал, что первым претендентом на "выход", скорее всего, окажется столица, Одесской области получилось ее "опередить".

Таким образом уже с 25 апреля "желтым" цветом на "карантинном светофоре" и самыми слабыми ограничениями смогут похвастаться сразу пять регионов. Одещина присоединится к Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ранее "Комментарии" сообщали, долго ли еще, по мнению эпидемиолога, Украине придется жить в состоянии карантина.

Также на портале вы можете прочесть, что в Минздраве думают о посещении церквей на Пасху, которая пройдет в карантинных условиях.


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Источник: https://t.me/nemchinovoleh/1711
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