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В Минздраве рассказали, какие области скоро покинут «красную» зону карантина

Ожидается, что наивысшие карантинные ограничения снимут в Киеве и еще пяти областях Украины

сегодня, 12:20
Автор:

Вечканова Елена

Украинские чиновники уверяют, что коронавирусная ситуация в стране понемногу налаживается. Об этом свидетельствуют и прогнозы Минздрава на ближайшую неделю. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, совсем скоро "красную" карантинную зону покинет сразу шесть регионов.

В Минздраве рассказали, какие области скоро покинут «красную» зону карантина

Сразу шесть регионов претендуют на выход из "красной" зоны карантина. Фото: Shutterstock

Как объяснил Ляшко, самым первым претендентом на "выход" из списка территорий с наибольшими ограничениями является столица. Вслед за Киевом, говорит чиновник, сменить "красный" карантинный цвет (на, вероятно, "желтый", как и большинство областей до этого — ред.) поспешит и Киевская область.

Также требования "красной" зоны могут отменить в Запорожской, Львовской, Полтавской и Одесской области. Отказ от ограничений будет происходить постепенно, подчеркнул Ляшко. Судя по всему, в Минздраве будут следить за эпидемиологической ситуации в этих регионах наиболее пристально.

И, вероятно, не зря. Ведь, как показывает статистика за прошлые сутки, 23 апреля, столица, а также Одесская и Киевская области находятся среди лидеров по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

Данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве заболело 1027 человек, на Одещине — 841, а в Киевской области — 815. Эти "рекорды" смог превзойти, к сожалению, еще один регион — Днепропетровская область. Там в пятницу позитивные результаты теста на COVID-19 получили сразу 1268 человек.

Всего за прошлые сутки заболело 12711 украинцев. Количество новых госпитализаций превысило 3,5 тысячи случаев.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в "желтой" зоне карантина наконец-то стало сразу четыре региона. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, долго ли еще Украине придется жить в состоянии карантина, по мнению эпидемиолога.


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Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2311785945620183
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