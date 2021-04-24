В Минздраве рассказали, какие области скоро покинут «красную» зону карантина

Украинские чиновники уверяют, что коронавирусная ситуация в стране понемногу налаживается. Об этом свидетельствуют и прогнозы Минздрава на ближайшую неделю. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, совсем скоро "красную" карантинную зону покинет сразу шесть регионов.



Сразу шесть регионов претендуют на выход из "красной" зоны карантина. Фото: Shutterstock

Как объяснил Ляшко, самым первым претендентом на "выход" из списка территорий с наибольшими ограничениями является столица. Вслед за Киевом, говорит чиновник, сменить "красный" карантинный цвет (на, вероятно, "желтый", как и большинство областей до этого — ред.) поспешит и Киевская область.

Также требования "красной" зоны могут отменить в Запорожской, Львовской, Полтавской и Одесской области. Отказ от ограничений будет происходить постепенно, подчеркнул Ляшко. Судя по всему, в Минздраве будут следить за эпидемиологической ситуации в этих регионах наиболее пристально.

И, вероятно, не зря. Ведь, как показывает статистика за прошлые сутки, 23 апреля, столица, а также Одесская и Киевская области находятся среди лидеров по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

Данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве заболело 1027 человек, на Одещине — 841, а в Киевской области — 815. Эти "рекорды" смог превзойти, к сожалению, еще один регион — Днепропетровская область. Там в пятницу позитивные результаты теста на COVID-19 получили сразу 1268 человек.

Всего за прошлые сутки заболело 12711 украинцев. Количество новых госпитализаций превысило 3,5 тысячи случаев.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в "желтой" зоне карантина наконец-то стало сразу четыре региона. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, долго ли еще Украине придется жить в состоянии карантина, по мнению эпидемиолога.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!