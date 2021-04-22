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Как долго Украина будет жить на карантине — врач-эпидемиолог

Продолжительность карантина в Украине зависит от количества вакцинированных людей, уверяет специалист

сегодня, 19:40
Автор:

Вечканова Елена

Постоянные карантинные ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, утомили жителей абсолютно всех стран. Однако пока некоторые государства более-менее взяли ситуацию под контроль, Украина страдает от третьей ковидной волны и закрывает области в "красной" зоне. По словам врача-эпидемиолога Екатерины Сояк, без карантина пока не обойтись, пишет "Сегодня".

Как долго Украина будет жить на карантине — врач-эпидемиолог

Продолжительность карантина в Украине зависит от темпов вакцинации. Фото из открытых источников

Специалист напомнила давно известную истину: лучшей борьбой с коронавирусом является вакцинация. Пока же темпы, с которыми прививки получает украинское население, абсолютно неудовлетворительные.

Именно поэтому, объясняет Сояк, Украине приходится "выживать" с помощью карантинных ограничений. Таким образом пресекается возможность более массовой передачи вируса от человека к человеку.

Эпидемиолог уверена, что пока не будет вакцинирована большая часть населения страны, об отмене карантина не может быть и речи. При этом Екатерина Сояк понимает, что такие ограничения — весьма краткосрочны, ведь при улучшении ситуации требования ослабляют.

По мнению врача, украинское правительство сейчас должно бросить все силы на привлечения внимания украинцев к необходимости вакцинироваться. При этом процесс получения прививок население должен быть максимально быстрым, а не растянутым во времени. 

К слову, пока часть населения уже получила свою первую прививку, часть — еще размышляет о необходимости такого шага. Некоторые украинцы надеются, что им удастся выбрать, каким препаратом вакцинироваться. "Комментарии" ранее сообщали, существует ли подобная возможность.

Также на портале мы рассказывали, сколько украинцев пожаловались на ухудшение самочувствие после вакцинации и по каким причинам. Подробности ищите в нашей инфографике.

Кроме этого вы можете узнать, какие симптомы способны свидетельствовать о наличии тромбов в вашей крови после полученной антиковидной прививки.


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/zhizn-ot-lokdauna-do-lokdauna-pochemu-ukraina-budet-postoyanno-vvodit-karantiny-1520516.html
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