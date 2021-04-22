Как долго Украина будет жить на карантине — врач-эпидемиолог

Постоянные карантинные ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, утомили жителей абсолютно всех стран. Однако пока некоторые государства более-менее взяли ситуацию под контроль, Украина страдает от третьей ковидной волны и закрывает области в "красной" зоне. По словам врача-эпидемиолога Екатерины Сояк, без карантина пока не обойтись, пишет "Сегодня".



Продолжительность карантина в Украине зависит от темпов вакцинации. Фото из открытых источников

Специалист напомнила давно известную истину: лучшей борьбой с коронавирусом является вакцинация. Пока же темпы, с которыми прививки получает украинское население, абсолютно неудовлетворительные.

Именно поэтому, объясняет Сояк, Украине приходится "выживать" с помощью карантинных ограничений. Таким образом пресекается возможность более массовой передачи вируса от человека к человеку.

Эпидемиолог уверена, что пока не будет вакцинирована большая часть населения страны, об отмене карантина не может быть и речи. При этом Екатерина Сояк понимает, что такие ограничения — весьма краткосрочны, ведь при улучшении ситуации требования ослабляют.

По мнению врача, украинское правительство сейчас должно бросить все силы на привлечения внимания украинцев к необходимости вакцинироваться. При этом процесс получения прививок население должен быть максимально быстрым, а не растянутым во времени.

К слову, пока часть населения уже получила свою первую прививку, часть — еще размышляет о необходимости такого шага. Некоторые украинцы надеются, что им удастся выбрать, каким препаратом вакцинироваться. "Комментарии" ранее сообщали, существует ли подобная возможность.

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