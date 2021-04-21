«Красную» зону карантина покидает еще одна область: весь список

Ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, начинают понемногу ослаблять в различных регионах страны. Вероятно, это связано с постепенным затуханием очередной вспышки заболевания среди украинцев.

Черновицкая область 22 апреля перейдет в "желтую" зону карантина. Фото: Shutterstock

По информации министра Кабмина Олега Немчинова, уже с 22 апреля в "красной" карантинной зоне станет меньше на одну область.



К тем немногим регионам Украины, которые нынче окрашены в "желтый", наконец-то присоединится Черновицкая область. Стоит отметить, что о послаблении ограничений в этом регионе активно говорили в последние несколько дней.

Таким образом, уже с четверга в "красной" карантинной зоне останется лишь 11 регионов. Самые сильные ограничения продолжат действовать во Львовской, Одесской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Житомирской и Сумской областях. "Красной" останется и столица.

Менее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается пока в девяти регионах. Согласно сообщению Минздрава, к "оранжевой" зоне пока относят Черкасскую, Ровненскую, Луганскую, Днепропетровскую, Винницкую, Кировоградскую, Тернопольскую, Донецкую и Волынскую области.

"Желтым" цветом на "карантинном светофоре" и самыми слабыми ограничениями с 22 апреля смогут похвастаться сразу четыре региона. В Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях отмечен весьма низкий процент заболевших к установленному эпидпорогу.

Напомним, недавно нардеп Михаил Радуцкий объяснял, почему большинство регионов в Украине подолгу находятся в "красной" карантинной зоне.

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