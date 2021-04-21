«Красную» зону карантина покидает еще одна область: весь список

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Вечканова Елена
Ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, начинают понемногу ослаблять в различных регионах страны. Вероятно, это связано с постепенным затуханием очередной вспышки заболевания среди украинцев.
Черновицкая область 22 апреля перейдет в "желтую" зону карантина. Фото: Shutterstock
По информации министра Кабмина Олега Немчинова, уже
с 22 апреля в "красной" карантинной зоне станет меньше на одну область.
К тем немногим
регионам Украины, которые нынче окрашены в "желтый", наконец-то присоединится
Черновицкая область. Стоит отметить, что о послаблении ограничений в этом
регионе активно говорили в последние несколько дней.
Таким образом, уже
с четверга в "красной" карантинной зоне останется лишь 11 регионов. Самые сильные
ограничения продолжат действовать во Львовской, Одесской, Харьковской,
Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Житомирской и
Сумской областях. "Красной" останется и столица.
Менее сложная
эпидемиологическая ситуация наблюдается пока в девяти регионах. Согласно
сообщению Минздрава, к "оранжевой" зоне пока относят Черкасскую, Ровненскую, Луганскую,
Днепропетровскую, Винницкую, Кировоградскую, Тернопольскую, Донецкую и
Волынскую области.
"Желтым" цветом на
"карантинном светофоре" и самыми слабыми ограничениями с 22 апреля смогут похвастаться
сразу четыре региона. В Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и
Черновицкой областях отмечен весьма низкий процент заболевших к установленному
эпидпорогу.
Напомним, недавно нардеп Михаил Радуцкий объяснял, почему большинство регионов в Украине подолгу находятся в "красной" карантинной зоне.
Также на портале
вы можете узнать о том, когда, по прогнозам ученых, нынешняя волна заболевания ковидом в Украине пойдет на спад.
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