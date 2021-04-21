logo
Русский Українська

BTC/USD

55577.62

ETH/USD

2419.51

LTC/USD

270.82

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события «Красную» зону карантина покидает еще одна область: весь список
commentss НОВОСТИ Все новости

«Красную» зону карантина покидает еще одна область: весь список

Сразу в «желтую» карантинную зону переходит с полуночи 22 апреля 2021 года Черновицкая область

сегодня, 19:15
Автор:

Вечканова Елена

Ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, начинают понемногу ослаблять в различных регионах страны. Вероятно, это связано с постепенным затуханием очередной вспышки заболевания среди украинцев.

«Красную» зону карантина покидает еще одна область: весь список

Черновицкая область 22 апреля перейдет в "желтую" зону карантина. Фото: Shutterstock

По информации министра Кабмина Олега Немчинова, уже с 22 апреля в "красной" карантинной зоне станет меньше на одну область.

К тем немногим регионам Украины, которые нынче окрашены в "желтый", наконец-то присоединится Черновицкая область. Стоит отметить, что о послаблении ограничений в этом регионе активно говорили в последние несколько дней.

Таким образом, уже с четверга в "красной" карантинной зоне останется лишь 11 регионов. Самые сильные ограничения продолжат действовать во Львовской, Одесской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Житомирской и Сумской областях. "Красной" останется и столица.

Менее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается пока в девяти регионах. Согласно сообщению Минздрава, к "оранжевой" зоне пока относят Черкасскую, Ровненскую, Луганскую, Днепропетровскую, Винницкую, Кировоградскую, Тернопольскую, Донецкую и Волынскую области.

"Желтым" цветом на "карантинном светофоре" и самыми слабыми ограничениями с 22 апреля смогут похвастаться сразу четыре региона. В Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях отмечен весьма низкий процент заболевших к установленному эпидпорогу.

Напомним, недавно нардеп Михаил Радуцкий объяснял, почему большинство регионов в Украине подолгу находятся в "красной" карантинной зоне.

Также на портале вы можете узнать о том, когда, по прогнозам ученых, нынешняя волна заболевания ковидом в Украине пойдет на спад.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nemchinovoleh/1706
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ