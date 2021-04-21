Ученые спрогнозировали, когда ослабнет волна коронавируса в Украине

В Украине в ближайшие дни упадет показатель смертности от коронавируса, а уже сейчас наблюдается снижение динамики относительно новых больных. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук (НАН).

Коронавирус. Фото из открытых источников

По данным НАН, за последнюю неделю значительно уменьшилось количество новых случаев. Однако отмечается, что количество новых выявлений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать об увеличении задержек обнародования данных или возможном увеличении доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев.

Сообщается, что смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато. По прогнозу НАН, в ближайшие дни смертность снизится.

Отметим, в среднем в Украине ежедневно проявляют до 12743 человек в день, показатель за последнюю неделю упал на 14%. Однако при этом стало на 12% меньше тестов.

Тогда как средний показатель летальных случаев равен 372 смертям в день, снизившись на 5%.

Сократился на 10% и показатель госпитализации. Но выросло количество госпитализаций детей в возрасте до девяти лет, превысив показатели по молодежи 10-19 лет.

В НАН прогнозируют, что число новых случаев составит около 10-12 тыс. в течение 21-27 апреля, и 11 тыс. — с 28 апреля по 4 мая.

Ранее стало известно, через какое время после болезни происходит повторное заражение коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине третья волна коронавирусной болезни пошла на спад, но пора готовиться к следующей, которая ожидается осенью 2021 года. Такой прогноз озвучили в Раде.

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