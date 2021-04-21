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Ученые спрогнозировали, когда ослабнет волна коронавируса в Украине

Ученые НАН прогнозируют, что к началу мая в Украине снизится количество смертей от коронавируса

сегодня, 14:01
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в ближайшие дни упадет показатель смертности от коронавируса, а уже сейчас наблюдается снижение динамики относительно новых больных. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук (НАН).

Ученые спрогнозировали, когда ослабнет волна коронавируса в Украине

Коронавирус. Фото из открытых источников

По данным НАН, за последнюю неделю значительно уменьшилось количество новых случаев. Однако отмечается, что количество новых выявлений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать об увеличении задержек обнародования данных или возможном увеличении доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев.

Сообщается, что смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато. По прогнозу НАН, в ближайшие дни смертность снизится.

Отметим, в среднем в Украине ежедневно проявляют до 12743 человек в день, показатель за последнюю неделю упал на 14%. Однако при этом стало на 12% меньше тестов.

Тогда как средний показатель летальных случаев равен 372 смертям в день, снизившись на 5%.

Сократился на 10% и показатель госпитализации. Но выросло количество госпитализаций детей в возрасте до девяти лет, превысив показатели по молодежи 10-19 лет.

В НАН прогнозируют, что число новых случаев составит около 10-12 тыс. в течение 21-27 апреля, и 11 тыс. — с 28 апреля по 4 мая.

Ранее стало известно, через какое время после болезни происходит повторное заражение коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине третья волна коронавирусной болезни пошла на спад, но пора готовиться к следующей, которая ожидается осенью 2021 года. Такой прогноз озвучили в Раде.


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Источник: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7738
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