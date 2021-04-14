Долгое пребывание областей в «красной» зоне карантина: Радуцкий назвал причину

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Вечканова Елена
Количество
коронавирусных больных в Украине, судя по статистике, пока не собирается уменьшаться.
Как и количество "красных" карантинных зон, о чем свидетельствуют заявления
правительства. По словам нардепа, руководителя комитета ВР по вопросам здоровья
нации Михаила Радуцкого, есть две главные причины, почему некоторые области до
сих пор "красные".
Михаил Радуцкий о "красной" зоне карантина. Фото из открытых источников
Самой
сложнорешаемой и одновременно зависящей от всех является соблюдение необходимых
ограничений. Радуцкий утверждает, что украинцы массово не следуют карантинным правилам,
вследствие чего коронавирус получает дальнейшее распространение.
Как пример,
политик приводит Киевскую и Житомирскую область. Карантином пренебрегают многие
владельцы магазинов, кафе и ресторанов. Не выполняется даже необходимый минимум
— ношение защитных масок или респираторов.
Это все,
утверждает Михаил Радуцкий, приводит к увеличению количества заболевших. Из-за значительно
мутировавшего вируса многие сейчас переносят коронавирус в очень тяжелой форме.
И здесь кроется другая причина продолжительности нахождения областей в "красной"
зоне карантина.
Как объясняет
чиновник, во многих региональных больницах попросту не хватает медицинского
кислорода. По словам Радуцкого, недавно власть пошла на некоторые уступки: врачи
могут использовать другой кислород, технический. Разумеется, это в случаях,
если ситуация будет критической, а сам кислород подходит по всем параметрам.
При этом Радуцкий
считает, что в целом можно начинать говорить о стабилизации коронавирусной
ситуации в Украине. Вместе с этим госпитализаций пока не уменьшается, поэтому
политик призывает всех придерживаться карантинных требований.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали вероятную причину повторного заражения COVID-19.
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