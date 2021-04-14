Долгое пребывание областей в «красной» зоне карантина: Радуцкий назвал причину

Количество коронавирусных больных в Украине, судя по статистике, пока не собирается уменьшаться. Как и количество "красных" карантинных зон, о чем свидетельствуют заявления правительства. По словам нардепа, руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, есть две главные причины, почему некоторые области до сих пор "красные".



Михаил Радуцкий о "красной" зоне карантина. Фото из открытых источников

Самой сложнорешаемой и одновременно зависящей от всех является соблюдение необходимых ограничений. Радуцкий утверждает, что украинцы массово не следуют карантинным правилам, вследствие чего коронавирус получает дальнейшее распространение.

Как пример, политик приводит Киевскую и Житомирскую область. Карантином пренебрегают многие владельцы магазинов, кафе и ресторанов. Не выполняется даже необходимый минимум — ношение защитных масок или респираторов.

Это все, утверждает Михаил Радуцкий, приводит к увеличению количества заболевших. Из-за значительно мутировавшего вируса многие сейчас переносят коронавирус в очень тяжелой форме. И здесь кроется другая причина продолжительности нахождения областей в "красной" зоне карантина.

Как объясняет чиновник, во многих региональных больницах попросту не хватает медицинского кислорода. По словам Радуцкого, недавно власть пошла на некоторые уступки: врачи могут использовать другой кислород, технический. Разумеется, это в случаях, если ситуация будет критической, а сам кислород подходит по всем параметрам.

При этом Радуцкий считает, что в целом можно начинать говорить о стабилизации коронавирусной ситуации в Украине. Вместе с этим госпитализаций пока не уменьшается, поэтому политик призывает всех придерживаться карантинных требований.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали вероятную причину повторного заражения COVID-19.

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