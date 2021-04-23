В Минздраве рассказали, стоит ли на Пасху идти в церковь

Любые масштабные празднования в период коронавирусной пандемии претерпели значительные изменения. И все же многие украинцы с нетерпением ждут прихода светлого Воскресения Христового. Однако, по словам руководителя Минздрава Максима Степанова, прихожанам лучше воздержаться от посещения церквей и храмов. Об этом сообщает "Украина 24".



В Минздраве призывают украинцев не ходить в храмы на Пасху. Фото: Слово і діло

Чиновник подчеркнул, что здоровье украинцев зависит исключительно от их же ответственности. Степанов говорит, что понимает желание сходить на праздничное богослужение, однако в период сложной эпидемиологической ситуации этого делать все же не стоит.

По мнению Степанова, Бог обязательно простит всех тех, кто откажется от идеи освятить паску на праздник. При этом чиновник подчеркнул, что коронавирус, в отличии от многих украинцев — атеист, который "может воспользоваться ситуацией". А большие скопления людей в храмах являют собой высокий риск подхватить заболевание.

При этом министр говорит, что те, кто таки рискнет побывать на Пасхальном богослужении, должны придерживаться всех возможных карантинных ограничений. Хотя Степанов все равно прогнозирует некий всплеск заболеваемости коронавирусом из-за беспечности отдельных людей.

Отметим, что ранее "Комментарии" сообщали, какие правила попросят выполнять украинцев, пришедших в храмы на Пасху. Главные среди них, разумеется, — полутораметровая дистанция и ношение маски. Об остальных ограничениях вы можете узнать в нашем материале.

Также не забудьте о том, что в Минобороны предупредили о вероятных терактах, запланированных российскими оккупантами в украинских церквях.

А еще на портале мы рассказывали, во сколько украинцам в 2021 году обойдется так называемая "пасхальная корзина". В среднем стоимость одной только паски предполагается в районе 124 гривен. В нашей подробной инфографике вы узнаете общую сумму и цены на другие продукты.





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