Россия планирует в Украине ряд терактов на Пасху — Минобороны

Православные верующие с нетерпением ожидают одного из главных праздников — Воскресения Христового. На Донбассе Пасхи также ждут, ведь, по прогнозам, может быть объявлено очередное временное "перемирие". Однако, как сообщают в Минобороны Украины, боевики могут сорвать празднование несколькими громкими провокациями.



РФ может устроить теракты в Украине на Пасху. Фото из открытых источников

Как стало известно благодаря разведке, мощный теракт может произойти в неназванном храме УПЦ, который относится к Московскому патриархату. И хотя местоположение церкви не раскрывают, подготовку к подобного роду действиям представители Министерства обороны уже назвали глубоко циничной.

Предполагается, что провокация может произойти непосредственно во время праздничной службы. Вследствие этого многие прихожане, пришедшие освятить паску и набор других продуктов, могут получить серьезные травмы.

В Сети уже начали строить предположения, что подобные теракты могут использовать как катализатор последующего усиления российской агрессии. Некоторые украинцы даже считают, что Россия может попытаться ввести постоянные войска для якобы "защиты" своих граждан.

Также в Минобороны предупреждают о вероятных провокациях поблизости линии разграничения на Донбассе. Одним из возможных направлений может стать Дебальцево. Ссылаясь на разведданные, чиновники утверждают, что действия боевиков будут связаны с боевой техникой, замаскированной под "пиксель", как это делает украинская армия.





В Министерстве предполагают, что непосредственное участие в такого рода провокациях может принять "Союз добровольцев Донбасса" — наемники, которые действуют по наводке российских кураторов.

Если подобное произойдет, украинские военнослужащие могут понести потери в технике и личном составе. Также могут быть жертвы и среди мирного населения Донбасса.

В главном штабе ООС уверяют, что ВСУ не прекращали придерживаться условий "Минских договоренностей", а потому вся ответственность за вероятные жертвы находится на российских оккупантах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, зачем в Кремле "нормандской четверке" предложили встретиться на Донбассе.

Также на портале вы можете узнать о том, добилась ли своей цели на востоке Украины Россия. Своим мнением по этом поводу поделился Алексей Арестович, спикер отечественной делегации в ТКГ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!