Пасха-2021: какие ограничения будут действовать в церквях

Украинцам советуют во время празднования Пасхи-2021 соблюдать дистанцию в церквях, надевать маски или смотреть богослужения онлайн. Об этом говорится в сообщении "Правительственного портала".

Пасха. Фото из открытых источников

Представители Госпродпотребслужбы и Совета Церквей обсудили подготовку к пасхальным праздникам.

Как подчеркнули в Госпродпотребслужбе, в это время важно соблюдать карантинные требования, поскольку волна коронавируса в Украине продолжается.

Среди ограничительных мер в церквях на Пасху предлагаются следующие:

— проведение праздничных богослужений на улице;

— организация видеотрансляций;

— обеспечение соблюдения масочного режима и физической дистанции между людьми в 1,5-2 метра.

Сообщается, что в Совете Церквей к таким правилам относятся с пониманием.

Напомним, в Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новую вспышку коронавируса.

Ляшко отметил, что ведутся переговоры с представителями церквей о максимально безопасном праздновании в этом году. Как вариант рассматривается сокращение количества праздничных литургий.

Кроме того, Минздрав предлагает пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, не посещать храмы. Например, на освящение может пойти кто-то один из семьи.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Офисе Зеленского обсудили подготовку к пасхальным праздникам в условиях коронавирусной эпидемии в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть рассудительными во время празднования Пасхи-2021, ведь в стране продолжается эпидемия коронавируса и несколько регионов находятся в "красной" зоне карантина.

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