Согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в январе 2022 года среднемесячная температура воздуха составит от 5 до 1 градусов мороза, в Крыму — от 0 до 1 градуса тепла. Такие температурные показатели близки к климатической норме, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в январе 2022 года - фото из открытых источников

Месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, за Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм, что в пределах нормы.

По наблюдениям синоптиков, обычно столбики термометров в январе в Украине в среднем показывают от 0 до 6 градусов со знаком "минус", а в Крыму — от -1 до +4 градусов.

Абсолютный температурный минимум во втором зимнем месяце — 23, 39,9 градусов мороза. В некоторых регионах Украины, в частности в Луганской и Черниговской областях — 40-41,9 градусов со знаком "минус".

Абсолютный максимум температурных показателей — 8..18 градусов тепла, а в Крыму до +21.

Напомним, что ранее известный украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, к какой погоде готовиться украинцам в новогодние праздники. Так, специалист прогнозирует мокрый снег и местами дождь. В целом, температура воздуха 31 декабря и 1 января ожидается плюсовая.

В свою очередь другой прогноз погоды свидетельствовал о том, что 31 декабря в Украину придут сильные морозы, особенно в северные регионы. Местами ожидается до 24-25 градусов со знаком "минус".

Ранее в материале интернет-портала "Комментарии" сообщалось, что синоптики выступили с призывом к украинцам не отправляться в горы, поскольку там их может ждать опасность в виде схождения лавины.

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