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Какой в Украине будет погода на Новый год: синоптики сообщили прогноз

Холоднее всего будет на севере страны

23 декабря 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Нынешний прогноз погоды на Новый год претерпел изменения. В частности, 31 декабря, в последний день старого года синоптики предупреждают о больших морозах. Об этом сообщает "Погода УНИАН".

Какой в Украине будет погода на Новый год: синоптики сообщили прогноз

Погода в Украине на Новый год (фото из открытых источников)

По информации синоптиков, самые сильные морозы придут в северные регионы Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине в новогоднюю ночь придет лютый мороз, — 24-25 градусов. В Киевском, Житомирском и Ровенском регионах тоже в эту праздничную ночь будет хорошо морозить, будет — 19-22 градуса. На Волыни и Черкасской области предполагается — 16-17 градусов.

На других территориях страны морозы будут намного меньше: -7-12 градусов, на территориях крайнего востока и в южном регионе -5 градусов.

Также 31 декабря на большинстве территорий столбик термометра будет показывать минусовую температуру. В северных регионах -10-17 градусов, в центральных регионах -4-12 градусов, на территориях юго-запада -4-7 градусов мороза, в южных регионах -2-4 градуса мороза. Самым теплым этот последний день старого года будет на крымских территориях и территориях крайнего востока – +1-4 градуса.

В столице страны днем 31 декабря будет -13 градусов мороза, а на самую новогоднюю ночь мороз будет достигать -22 градуса.

Вместе с тем, синоптики Укргидрометцентра такую синоптическую ситуацию с морозами называют неточной и подчеркивают, что сейчас еще сложно определить точный прогноз погоды на новогодние дни.

"Повторяем, что самые точные прогнозы погоды это на 1-5 суток. Именно поэтому УкрГМЦ пока еще не дает комментариев по поводу того, какая будет погода в новогоднюю ночь, нужно еще немного подождать, потому что данная информация не является точной, а следовательно может носить только ориентировочный характер", — подчеркнули синоптики центра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где в Украине синоптики прогнозируют морозы до -19 .


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Источник: https://www.unian.ua/pogoda/news/pogoda-na-noviy-rik-31-grudnya-v-ukrajini-bude-do-250-karta-sinoptik-11650624.html
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