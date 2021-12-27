В канун Нового года и в сам праздник украинцам следует готовить зонты — 31 декабря-1 января в стране ожидается оттепель. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Новый год - фото из открытых источников

По словам специалиста, в праздничный период в Украине стоит ждать плюсовой температуры воздуха. Кроме того, Наталья Диденко отметила, что временами возможен дождь и мокрый снег.

"Подготовьте праздничные зонты", — обратилась к украинцам синоптик.

Диденко также добавила, что во вторник, 28 декабря, в страну нагрянет южный циклон. Нелетные погодные условия ожидаются в Центре Украины — местами сильный снег и метель. Также непогода коснется и западных регионов Украины (кроме Закарпатья, Волынской и Ровенской областей), Востока и Юга страны.

Диденко также обратилась к водителям с призывом быть внимательными на дорогах 28 декабря.

"На дорогах водителям будет не сладко... Проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут пригодиться в нестандартной ситуации", — написала синоптик.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о сильных морозах в Украине на Новый год. По информации специалистов, самые мощные морозы придут в северные регионы Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине в новогоднюю ночь придет лютый мороз, — 24-25 градусов.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что украинцам следует ожидать значительных осадков в виде снега и метелей. Особенно много будет снежить в центральных областях Украины. Там ветер надует снеговые заносы, поэтому погода будет действительно зимней.

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