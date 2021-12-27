logo

BTC/USD

51312.31

ETH/USD

4086.42

LTC/USD

158.96

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Новый год
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Новый год

В праздничный период в стране ожидается плюсовая температура воздуха

сегодня, 16:34
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

В канун Нового года и в сам праздник украинцам следует готовить зонты — 31 декабря-1 января в стране ожидается оттепель. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Новый год

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Новый год - фото из открытых источников

По словам специалиста, в праздничный период в Украине стоит ждать плюсовой температуры воздуха. Кроме того, Наталья Диденко отметила, что временами возможен дождь и мокрый снег. 

"Подготовьте праздничные зонты", — обратилась к украинцам синоптик. 

Диденко также добавила, что во вторник, 28 декабря, в страну нагрянет южный циклон. Нелетные погодные условия ожидаются в Центре Украины — местами сильный снег и метель. Также непогода коснется и западных регионов Украины (кроме Закарпатья, Волынской и Ровенской областей), Востока и Юга страны. 

Диденко также обратилась к водителям с призывом быть внимательными на дорогах 28 декабря. 

"На дорогах водителям будет не сладко... Проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут пригодиться в нестандартной ситуации", — написала синоптик. 

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о сильных морозах в Украине на Новый год. По информации специалистов, самые мощные морозы придут в северные регионы Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине в новогоднюю ночь придет лютый мороз, — 24-25 градусов.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что украинцам следует ожидать значительных осадков в виде снега и метелей. Особенно много будет снежить в центральных областях Украины. Там ветер надует снеговые заносы, поэтому погода будет действительно зимней. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5234889993207603
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!