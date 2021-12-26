Морозы, метели, потом оттепель: какая погода будет в последние будни 2021 года

В последний понедельник 2021, 27 декабря, в большинстве областей будет морозная зимняя погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Какая погода ожидается в Украине, фото из открытых источников

Однако уже, 28 декабря, в Украину придет южный циклон. Поэтому украинцам следует ожидать значительных осадков в виде снега и метелей. Особенно многое будет снежить в центральных областях Украины. Там ветер надует снеговые заносы, поэтому погода будет действительно зимней. Уже 31 декабря ожидается оттепель и 1 января по территории пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

На западе Украины 27 декабря облачно. Снежить будет днем, поэтому на дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью будет опускаться до -6...-15 градусов, днем станет теплее -1...-7 градусов.

В северных областях Украины погода будет мало чем отличаться, осадков не прогнозируют. Ночью будет от 8 до 15 градусов мороза, днем от 2 до 8 градусов ниже нуля. В центре снега не ожидается, днем будет чуть-чуть теплее, от -10 до -1. Самые холодные ночи будут на востоке – здесь прогнозируют до -16, днем от -10 до -5.



В южных областях будет теплее -2 до -10 градусов ночью и до +2 днем. В Крыму ночью пройдут осадки в виде снега, что днем сменится на дождь с мокрым снегом. Также днем потеплеет до +4. На дорогах гололедица, поэтому водителям не стоит выезжать без зимней резины и следует соблюдать осторожность во время маневров.



Как сообщал портал, синоптики спрогнозировали, какая будет погода на новогодние праздники на территории Украины. По информации синоптиков, самые сильные морозы должны были прийти в северные регионы Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине в новогоднюю ночь. В Киевском, Житомирском и Ровенском регионах тоже в эту праздничную ночь будет хорошо морозить.

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