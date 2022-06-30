Синоптики рассказали, какими будут первые дни июля в Украине: какие области накроет жара, а какие - ливни

В ближайшие несколько дней в некоторых областях Украины изменится погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Согласно прогнозам синоптиков, 1 июля на территории всей Украины на протяжении дня будет солнечная погода, без осадков. Днем в северных и центральных областях страны температура воздуха поднимется до +30 градусов. Ночью будет от +15 до +17 градусов. На юге Украины днем ожидается до +31 градуса, а ночью — до +17. В восточных областях днем температура поднимется до +29 градусов. Ночью синоптики прогнозируют до +14. На западе также погода будет жаркой. Днем ожидается до +35 градусов, а ночью — от +18 до +21.

В субботу, 2 июля, часть страны накроют грозовые ливни. Отмечается, что дождливая погода накроет всю западную часть страны. Вместе с тем упадет температура воздуха. Днем ожидается максимум до +31 градуса, а ночью — от+17 до +21. В остальных областях погода будет облачной, без осадков. В северной, центральной и южной областях страны днем температура воздуха ожидается до +31 градуса, а ночью — до +16. На востоке столбики термометров покажут до +27 градусов днем и до +13 ночью.

3 июля дожди вновь пройдут в западной части Украины. На остальной территории страны ожидается сухая и жаркая погода. В северных областях днем ожидается до +29 градусов, к ночи — до +15. В центральных и южных областях температура воздуха днем поднимется до +31 градуса, а ночью упадет до +16. На западе ожидается до +31 градуса днем и от +18 до +21 градуса ночью. В восточных областях днем будет до +27 градусов, в ночью — до +13 градусов.

Также на сайте Укргидрометцентра отмечается, что 1-3 июля на Украине, кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Лукашенко посоветовал России быть готовой к использованию ядерного оружия (ВИДЕО). Лукашенко заявил, что на территории Беларуси нет складов с ядерными боеприпасами.

Читайте также о том, что пока бомбил Сирию, дочь съели собаки в России: жуткая история летчика-предателя из Крыма. После ударов по Кременчугу, украинская писательница решила напомнить историю, которая произошла в российском Забайкалье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Британии сняли интригу, рассказав, когда состоятся переговоры Украины и России. Лондон по-прежнему против "ложного мира" с Россией.

Также "Комментарии" сообщали о том, что НАТО новой Стратегической концепцией передал "привет" Путину – Россия главная угроза безопасности. НАТО официально признал Россию угрозой для себя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!