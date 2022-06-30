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Лукашенко посоветовал России быть готовой к использованию ядерного оружия (ВИДЕО)

Лукашенко заявил, что на территории Беларуси нет складов с ядерными боеприпасами

сегодня, 18:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Россию, чтобы  была подготовлена ​​к тому, чтобы использовать ядерное оружие.

Лукашенко посоветовал России быть готовой к использованию ядерного оружия (ВИДЕО)

Лукашенко призвал РФ быть готовой к использованию ядерного оружия (фото из открытых источников)

Об этом глава этой республики заявил, встречаясь с российским Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как он отметил, в Беларуси нет складов ядерных арсеналов, они находятся в России.

"И, как Путин правильно сказал, в шести точках, в шести странах находятся их ядерные боеголовки", — сказал президент Беларуси.

Белорусский лидер также выразил свое мнение, что Беларусь и Российская Федерация еще не ответили зеркально, учитывая тренировочные полеты Западной авиации по использованию ядерного арсенала, они в этом направлении совершают только "пол шага".

"Они же летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали", — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко заметил, что их страны "должны быть готовы".

Как он подытожил, РФ и Беларусь должны сухой порох придержать по всем направлениям. За его словами, не нужно возмущаться, кричать, что "здесь Путин захватил Беларусь", "что хочет, то и делает"... Ведь у них согласована разумная политика двух суверенных стран, и за нее в первую очередь несут ответственность Макей и Лавров,- резюмировал Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Беларусь начинает военные учения на границе с Украиной. Министерство обороны Беларуси сообщает о старте мобилизационных учений. Они будут проходить фактически у самой границы с Украиной на Гомельщине.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/my-esche-zerkalno-ne-otvechali-lukashenko-o-jadernyh-trenirovkah-zapadnoj-aviatsii-510978-2022/
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