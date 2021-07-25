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Синоптики предупредили о пожарной опасности: какие области под угрозой

Такая погода продержится 25-26 июля

сегодня, 11:09
Автор:

Харченко Дарина

В Украине снова стало значительно жарче. Поэтому синоптики предупредили о пожарной опасности в некоторых регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупредили о пожарной опасности: какие области под угрозой

Температура воздуха будет выше. Фото: pexels

В воскресенье, 25 июля, и в понедельник, 26 июля, в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Комментарии" писали, что в воскресенье, 25 июля, погода во всех областях останется облачной и без осадков. В северных областях в течение дня температура воздуха будет от 26 до 28 градусов тепла. К ночи она упадет до +16. В южной части страны в течение дня тоже ожидается от +26 до 28 градусов и до 15 ночью.

На Западе прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла, а ночью — от 12 до 14 градусов выше 0. Восточную часть ожидает от +26 до 28 градусов днем, а к ночи температура воздуха упадет до 15 градусов тепла.

Также синоптики отмечают, что идеальной погода останется только на выходных. Уже со следующей недели некоторые области накроют дожди с грозами.

Кроме того, в Украине до конца лета будет жаркая погода, местами с мощными грозами. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он сообщил, что во второй половине июля в Украине будет жарко. По информации синоптика, последний месяц лета будет совсем другим. В августе — практически без осадков, а вот солнца будет достаточно.

Кроме того, Леонид Горбань заявил, что накануне Дня Независимости в стране вновь станет жарко до +26 ... 28 градусов. По его словам, нынешнее лето закончится проливным дождем.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на популярный украинский курорт налетел смерч. Атмосферное явление сняли на видео и опубликовали в Сети. Подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, что на Китай обрушилось множество мощных торнадо.



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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/126868.html
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